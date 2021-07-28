Euronews: мигранты подали иск в Европейский суд против Frontex за нарушение прав человека

Судебный иск от имени мигрантов был подан в Европейский суд против общеевропейской пограничной службы Frontex, которую давно критикуют за то, что она не пропускает нелегальных мигрантов через общие рубежи, хотя когда-то это и было главной задачей службы. Правозащитники обвиняют её в «нарушении прав человека» при взаимодействии с нелегалами и требуют призвать к ответу, передаёт Euronews.

Европейское агентство пограничной охраны Frontex давно подвергается критике за то, что не пропускает нелегальных мигрантов через общие рубежи, хотя это входило в его первоначальные задачи. Теперь в Европейский суд подан иск против Frontex за нарушение прав человека. Его составил юрист правозащитной организации front-LEX Омер Шац.



ОМЕР ШАЦ, юрист: Это первый случай, когда учреждение Евросоюза, беспристрастный и независимый орган, трибунал, проведёт судебное расследование жалоб в отношении Frontex. Мы надеемся, что пограничников по меньшей мере призовут к ответу. До сих пор другим органам ЕС не удавалось как следует проконтролировать это агентство.



Дело было возбуждено от имени двух лиц, которые желали получить в Евросоюзе убежище, но были насильственно высланы при попытке остаться в нём, оказав сопротивление. По мнению юриста front-LEX, который ссылается на законодательство ЕС, Frontex должен прекратить свою деятельность в Эгейском море, где им было допущено «негуманное» обращение с людьми.



ОМЕР ШАЦ: Frontex ведёт наблюдение в том районе с помощью беспилотных летательных аппаратов, кораблей и так далее. Frontex обнаруживает лодки с мигрантами. Frontex перехватывает и останавливает эти лодки. Затем офицеры Frontex поднимают трубку и звонят береговой охране Греции, чтобы она закончила работу, то есть избавилась от мигрантов.



Европейский суд не единственный орган, которому поручен надзор за работой Frontex. Специальная группа Европейского парламента пришла к выводу, что пограничное ведомство закрывало глаза на случаи, когда мигрантов не впускали в ЕС и даже отгоняли от общих рубежей. В составлении доклада участвовала немка Лена Дюпонт.



ЛЕНА ДЮПОНТ, евродепутат из Германии: Наш главный вывод — что нет доказательств прямой причастности агентства к нарушениям фундаментальных прав. Но вызывают тревогу сообщения о серьёзных инцидентах. Мы направили ответственным лицам во внутреннем руководстве Frontex рекомендации о том, как им нужно реагировать на сообщения о возможных нарушениях. Во всём этом явно есть пространство для улучшения.



Евродепутаты также отмечают: «Агентство нашло доказательства в поддержку утверждений о нарушениях основных прав странами — членами ЕС, с которыми оно проводило совместные операции. Однако оно не приняло первичных и последующих мер в отношении этих нарушений быстро, бдительно и эффективно», — говорится в парламентском докладе.



Дата выхода в эфир 27 июля 2021 года.