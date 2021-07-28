Euronews Оригинал

Euronews: мигранты подали иск в Европейский суд против Frontex за нарушение прав человека
Судебный иск от имени мигрантов был подан в Европейский суд против общеевропейской пограничной службы Frontex, которую давно критикуют за то, что она не пропускает нелегальных мигрантов через общие рубежи, хотя когда-то это и было главной задачей службы. Правозащитники обвиняют её в «нарушении прав человека» при взаимодействии с нелегалами и требуют призвать к ответу, передаёт Euronews.

Европейское агентство пограничной охраны Frontex давно подвергается критике за то, что не пропускает нелегальных мигрантов через общие рубежи, хотя это входило в его первоначальные задачи. Теперь в Европейский суд подан иск против Frontex за нарушение прав человека. Его составил юрист правозащитной организации front-LEX Омер Шац. 

ОМЕР ШАЦ, юрист: Это первый случай, когда учреждение Евросоюза, беспристрастный и независимый орган, трибунал, проведёт судебное расследование жалоб в отношении Frontex. Мы надеемся, что пограничников по меньшей мере призовут к ответу. До сих пор другим органам ЕС не удавалось как следует проконтролировать это агентство. 

Дело было возбуждено от имени двух лиц, которые желали получить в Евросоюзе убежище, но были насильственно высланы при попытке остаться в нём, оказав сопротивление. По мнению юриста front-LEX, который ссылается на законодательство ЕС, Frontex должен прекратить свою деятельность в Эгейском море, где им было допущено «негуманное» обращение с людьми. 

ОМЕР ШАЦ: Frontex ведёт наблюдение в том районе с помощью беспилотных летательных аппаратов, кораблей и так далее. Frontex обнаруживает лодки с мигрантами. Frontex перехватывает и останавливает эти лодки. Затем офицеры Frontex поднимают трубку и звонят береговой охране Греции, чтобы она закончила работу, то есть избавилась от мигрантов. 

Европейский суд не единственный орган, которому поручен надзор за работой Frontex. Специальная группа Европейского парламента пришла к выводу, что пограничное ведомство закрывало глаза на случаи, когда мигрантов не впускали в ЕС и даже отгоняли от общих рубежей. В составлении доклада участвовала немка Лена Дюпонт. 

ЛЕНА ДЮПОНТ, евродепутат из Германии: Наш главный вывод — что нет доказательств прямой причастности агентства к нарушениям фундаментальных прав. Но вызывают тревогу сообщения о серьёзных инцидентах. Мы направили ответственным лицам во внутреннем руководстве Frontex рекомендации о том, как им нужно реагировать на сообщения о возможных нарушениях. Во всём этом явно есть пространство для улучшения. 

Евродепутаты также отмечают: «Агентство нашло доказательства в поддержку утверждений о нарушениях основных прав странами — членами ЕС, с которыми оно проводило совместные операции. Однако оно не приняло первичных и последующих мер в отношении этих нарушений быстро, бдительно и эффективно», — говорится в парламентском докладе. 

Дата выхода в эфир 27 июля 2021 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
Африка Ближний Восток граница Греция Европа Европейский парламент Европейский суд по правам человека мигранты нелегальная иммиграция права человека правозащитник расследование Средиземное море судебный процесс
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров