Euronews: мигранты подали иск в Европейский суд против Frontex за нарушение прав человека

Судебный иск от имени мигрантов был подан в Европейский суд против общеевропейской пограничной службы Frontex, которую давно критикуют за то, что она не пропускает нелегальных мигрантов через общие рубежи, хотя когда-то это и было главной задачей службы. Правозащитники обвиняют её в «нарушении прав человека» при взаимодействии с нелегалами и требуют призвать к ответу, передаёт Euronews.
Европейское агентство пограничной охраны Frontex давно подвергается критике за то, что не пропускает нелегальных мигрантов через общие рубежи, хотя это входило в его первоначальные задачи. Теперь в Европейский суд подан иск против Frontex за нарушение прав человека. Его составил юрист правозащитной организации front-LEX Омер Шац.
ОМЕР ШАЦ, юрист: Это первый случай, когда учреждение Евросоюза, беспристрастный и независимый орган, трибунал, проведёт судебное расследование жалоб в отношении Frontex. Мы надеемся, что пограничников по меньшей мере призовут к ответу. До сих пор другим органам ЕС не удавалось как следует проконтролировать это агентство.
Дело было возбуждено от имени двух лиц, которые желали получить в Евросоюзе убежище, но были насильственно высланы при попытке остаться в нём, оказав сопротивление. По мнению юриста front-LEX, который ссылается на законодательство ЕС, Frontex должен прекратить свою деятельность в Эгейском море, где им было допущено «негуманное» обращение с людьми.
ОМЕР ШАЦ: Frontex ведёт наблюдение в том районе с помощью беспилотных летательных аппаратов, кораблей и так далее. Frontex обнаруживает лодки с мигрантами. Frontex перехватывает и останавливает эти лодки. Затем офицеры Frontex поднимают трубку и звонят береговой охране Греции, чтобы она закончила работу, то есть избавилась от мигрантов.
Европейский суд не единственный орган, которому поручен надзор за работой Frontex. Специальная группа Европейского парламента пришла к выводу, что пограничное ведомство закрывало глаза на случаи, когда мигрантов не впускали в ЕС и даже отгоняли от общих рубежей. В составлении доклада участвовала немка Лена Дюпонт.
ЛЕНА ДЮПОНТ, евродепутат из Германии: Наш главный вывод — что нет доказательств прямой причастности агентства к нарушениям фундаментальных прав. Но вызывают тревогу сообщения о серьёзных инцидентах. Мы направили ответственным лицам во внутреннем руководстве Frontex рекомендации о том, как им нужно реагировать на сообщения о возможных нарушениях. Во всём этом явно есть пространство для улучшения.
Евродепутаты также отмечают: «Агентство нашло доказательства в поддержку утверждений о нарушениях основных прав странами — членами ЕС, с которыми оно проводило совместные операции. Однако оно не приняло первичных и последующих мер в отношении этих нарушений быстро, бдительно и эффективно», — говорится в парламентском докладе.
Россельхознадзор считает возможным возобновить с 28 июля поставки в Россию табачного сырья и табачных отходов (код ТН ВЭД ЕАЭС 2401) из Бразилии под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) страны о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер.
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран — участниц ШОС заявил, что наращивание присутствия НАТО возле границ России и Белоруссии вызывает серьёзную тревогу.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию с просьбой Даниила Медведева выгнать иностранного журналиста из микст-зоны после матча на олимпийском турнире за вопрос о форме российских спортсменов на Играх.
Россиянка Мадина Таймазова в течение минуты не могла прийти в себя после поражения от японки Тидзуру Араи в полуфинале турнира по дзюдо в весовой категории до 70 кг на летних Олимпийских играх в Токио.
За сутки в России выявили 22 420 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 195 232. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Обыски у главреда издания The Insider* Романа Доброхотова связаны с уголовным делом о клевете. Об этом в беседе с RT заявила адвокат Сталина Гуревич, представляющая интересы нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа.
Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал ситуацию с просьбой Даниила Медведева выгнать иностранного журналиста из микст-зоны после матча на олимпийском турнире за вопрос о форме российских спортсменов на Играх.