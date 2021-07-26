Курц: массовая миграция привела к большим проблемам в Европе

Массовый наплыв мигрантов в Европу в 2015 году привёл к большим проблемам, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в своём интервью для Bild. По словам Курца, многие из мигрантов плохо образованны и не разделяют европейские ценности, что ведёт к росту напряжения. В связи с этим политик выразил беспокойство по поводу вывода войск из Афганистана и подчеркнул, что Австрия продолжит курс на депортацию нелегальных мигрантов.

«Лично я беспокоюсь по поводу того, что из Афганистана выводят войска. Но мы маленькая страна и не имеем таких же военных возможностей, как у других, поэтому я воздержусь от советов», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в своём интервью для Bild.

Политик также высказался по вопросу радикального исламизма, отметив, что не допустит проникновения этой идеологии в Австрию. Курц заверил, что Вена продолжит политику депортаций. «Проблемы Афганистана не решатся тем, что Австрия и Германия будут массово принимать мигрантов, как в 2015 году», — приводит издание слова канцлера. По мнению Курца, необходимо улучшать обстановку на месте. Политик также подчеркнул, что право на убежище всегда было индивидуальным правом и не подразумевало массовую подачу запросов.

Курц также заявил, что массовая миграция людей из других культур, часть из которых была плохо образованна или же вовсе не имела образования, привела к большим проблемам в Европе. «Посмотрите на обстановку в некоторых французских пригородах, что происходит в Бельгии и многих других странах, в том числе и в Австрии», — приводит Bild слова Курца.

При этом канцлер также отметил, что многие мигранты успешно интегрируются в европейское общество. Но массовые миграционные потоки также принесли с собой в Европу множество людей исповедующих антисемитские взгляды, гомофобию и неуважение к правам женщин, подчеркнул Курц.