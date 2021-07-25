N-TV: Австрия усиливает охрану на границе, потому что ЕС не справляется с беженцами

Австрийские власти считают, что европейская система предоставления убежища потерпела крах, и посылают больше военных для защиты собственных границ, сообщает немецкий телеканал N-TV. По словам министра внутренних дел страны, Австрия хочет оставаться государством всеобщего благосостояния, а для этого необходимо последовательно выступать против незаконной миграции. Он также призвал ЕС заключать соглашения по беженцам с разными странами по образцу сделки с Турцией.

Австрия посылает на границу больше военных — её власти сочли, что европейская система предоставления убежища потерпела крах, сообщает немецкий телеканал N-TV.

В связи с этим дополнительно 400 солдат будут обеспечивать надёжность сухопутной границы страны, в первую очередь, с Венгрией — об этом сообщили министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и министр обороны Клаудиа Таннер.

«Пехотный батальон 25 из Клагенфурта приступит к своей миссии сегодня же», — заявили министры. По всей Австрии 1400 военнослужащих будут участвовать во вспомогательных миссиях по обеспечению безопасности на границах в разных федеральных землях страны.

«Европейская система предоставления убежища потерпела крах. Австрия — государство всеобщего благосостояния. Для того чтобы мы могли оставаться им и в будущем, мы должны последовательно выступать против незаконной миграции и за панъевропейское взаимодействие в вопросах предоставления убежища», — подчеркнул министр внутренних дел Австрии.

По словам Нехаммера, число мигрантов на австрийской границе снова увеличилось. Австрийские силы безопасности в этом году уже арестовали 200 нелегальных перевозчиков беженцев. В связи с этим министр обороны Таннер говорила о необходимости «существенного» усиления пограничной охраны. «Цель в том, чтобы контролировать миграционные потоки», — пояснила она.

Кроме того, в интервью нескольким австрийским газетам Нехаммер высказался за то, чтобы ЕС по образцу сделки с Турцией заключил соглашения по беженцам с разными странами.

Также министр внутренних дел Австрии сообщил о том, что специальное подразделение «Кобра» будет отправлено на литовскую границу, «потому что Белоруссия медленно подвозит к границе тысячи нелегальных мигрантов, чтобы оказывать давление на страны Балтии».

Нехаммер выразил недовольство по поводу того, что ЕС поддерживает Литву «в финансировании центров приёма беженцев, но не мерами по обеспечению защиты границы в форме создания пограничного заграждения». По его мнению, «это совершенно неправильный сигнал». Министр внутренних дел Австрии назвал это, в большей степени, «доказательством неспособности Европейского союза» продолжать обеспечивать чартерные перелёты для высылки незаконных мигрантов в Афганистан, сообщает телеканал N-TV.