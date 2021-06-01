Euronews: Греция использует акустические пушки в попытке сдержать волну мигрантов

За последние 20 лет численность мигрантов в мире увеличилась на 80% — и эксперты предупреждают, что не стоит надеяться на сокращение миграционных потоков в ближайшем будущем. Это вынуждает власти ряда европейских стран, включая Грецию, внедрять более агрессивную стратегию по сдерживанию попыток незаконного проникновения на их территорию, передаёт Euronews.

Следует ли Евросоюзу сделать ставку на дипломатию — или на жёсткое сдерживание для окончательного разрешения миграционного кризиса? С 2015 года, когда в ЕС прибыли, по разным оценкам, от миллиона до 1,8 млн беженцев и нелегальных мигрантов, многие европейские лидеры выступили за более агрессивную миграционную стратегию.



Среди них — власти Греции, разделяющей с Турцией 200-километровую наземную границу. Она проходит вдоль русла реки Эврос.



Здесь в последние годы тестируются многочисленные физические и виртуальные барьеры, в их числе — акустическая пушка. Это нелетальное оружие было разработано Американской технологической корпорацией для разгона демонстраций.



ДИМОСТЕНИС КАМАРГИОС, начальник погрануправления: Теперь мы готовы к любому варианту развития событий. На основе всех имеющихся систем мы составляем чёткую картину присходящего в приграничной зоне — и направляем силы именно в те районы, где готовится попытка массового проникновения мигрантов. С помощью акустических пушек, установленных на мобильные бронированные автомобили, мы можем предотвратить это.



За последние пять лет Евросоюз инвестировал три миллиарда евро в самые различные технологии по обеспечению безопасности на границе. Правозащитники и левые европейские партии опасаются очередного наступления на основополагающие права граждан.



ПАТРИК БРЕЙЕР, член Европарламента от Партии пиратов Германии: То, что происходит на границах ЕС в отношении мигрантов, и в целом по отношению к иностранцам — это зачастую лишь испытательный полигон для технологий, которые впоследствии будут использоваться на европейцах.

Сторонники жёстких мер сдерживания указывают на то, что региональные миграционные сделки привели к тому, что Евросоюз стал уязвимым для политического давления со стороны соседей. Пример тому - недавние события в Сеуте или прошлогодние столкновения на границе Греции и Турции.



АТАНАСИОС ПЕМУСИС, глава муниципалитета Фереса: Наш сосед всегда агрессивен, с той стороны не бывает компромиссной позиции. Мы всегда вынуждены держать оборону и прибегать к всё новым средствам, чтобы защитить себя.



Скорого сокращения миграционных потоков ожидать не следует: численность мигрантов за 20 лет увеличилась на 80%.



Дата выхода в эфир 31 мая 2021 года.