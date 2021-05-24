Французский эксперт по миграции: границы ЕС напоминают дырявую ракетку

Миграционное давление на Европу в ближайшие годы продолжит расти из-за нестабильности в Северной Африке вследствие коронавирусного кризиса, заявил в интервью Le Figaro советник французского правительства Патрик Стефанини. Тем временем границы ЕС всё ещё напоминают «дырявую ракетку», отмечает эксперт. Чтобы справиться с проблемой, европейцам следует ввести временный мораторий на иммиграцию, а в дальнейшем установить квоты на приём переселенцев, считает специалист.

На днях граница испанского анклава Сеута с Марокко подверглась настоящему коллективному штурму со стороны мигрантов, напоминает советник французского правительства и бывший госсекретарь министерства по делам иммиграции Патрик Стефанини в итервью Le Figaro. Как отмечает чиновник, такое случилось не в первый и не в последний раз. Эксперт объясняет происходящее дипломатической напряжённостью между Марокко и Испанией из-за Западной Сахары. С его точки зрения, этот кризис напомнил, что миграционные потоки могут использоваться третьими государствами для оказания политического давления на членов Европейского Союза. Ливия и Турция, к примеру, уже прибегали к «миграционному шантажу» в отношении Италии и Греции с разрушительными последствиями для Европы.

На этот раз Испания выстояла — так же, как два месяца назад во время кризиса на Канарах, и так же, как Греция в конце февраля 2020 года. «Это следует приветствовать, поскольку контроль над внешними границами Европы является главным приоритетом. Без этого контроля свободное передвижение внутри Европейского Союза обернулось бы анархией и вторжением», — считает собеседник газеты. Стефанини напоминает, что в феврале 2020 Европейский суд по правам человека обосновал этот контроль и возможность для государств-членов выдворять без юридических формальностей мигрантов, которые пытаются незаконно и насильственно пересечь внешние границы.

Эксперт прогнозирует усиление миграционного давления на Европу в ближайшие два года вследствие дестабилизации обстановки в странах Магриба в результате коронавирусного кризиса. Обострение террористического кризиса в Сахеле также может иметь драматические миграционные последствия.

В отличие от того, что произошло в Греции в 2015 году, сегодня ни одно государство-член не остаётся в одиночестве в вопросе контроля за своими внешними границами, и это одно из главных последних достижений европейского блока, подчёркивает специалист. Однако европейский суверенитет останется словом, лишённым смысла до тех пор, пока устройство контроля за внешними границами «будет напоминать дырявую ракетку», предупреждает Стефанини.

Любое лицо, высаживающееся на внешней границе для въезда в Европейский Союз, должно подвергаться тщательной проверке, независимо от того, является ли оно гражданином третьей страны или гражданином государства-члена, как это и предусмотрено пограничным кодексом ЕС, напоминает собеседник издания. Тем не менее, по оценкам, 20% людей пересекают эти внешние границы проверки по реестру нежелательных лиц.

Вся европейская политика сотрудничества должна быть перестроена вокруг одной простой цели : дать Африке возможность обеспечить будущее своей молодёжи на своей земле, уверен эксперт. Пока же, до того, как появится возможность ввести квоты, что требует пересмотра европейской конституции, целесообразен будет временный мораторий на иммиграцию в ЕС, считает Стефанини.