Le Figaro: Евросоюз ждёт новую волну мигрантов после открытия границ

Нелегалы в Испании и Италии это только начало — в Брюсселе ожидают, что после восстановления транспортного сообщения и открытия границ для неевропейцев в ЕС хлынут новые потоки нелегалов, бегущих от экономического кризиса в своих странах, пишет Le Figaro. Для борьбы с бесконтрольной иммиграцией странам-членам следует внедрять правила, провозглашённые в новом миграционном пакте, однако между ними сохраняются острые разногласия по этому вопросу.

Пандемия отодвинула проблему мигрантов на второй план, однако массовое прибытие нелегалов в Италию и Испанию вновь поставило этот вопрос ребром, рассказывает Le Figaro. Как и до коронакризиса, Еврокомиссия снова предпринимает усилия для размещения этих людей в других странах — членах ЕС, отвечая таким образом на призыв к европейской солидарности, прозвучавший на прошлой неделе из уст премьер-министра Италии Марио Драги.

Что касается Испании, руководители Евросоюза указали на ответственность марокканских властей, которые используют иммиграцию в качестве демонстрации своего недовольства госпитализацией лидера оппозиции Брагима Гали. Кроме того, в ЕС подчеркнули необходимость выступить единым фронтом по защите внешних границ содружества. «Эти прибывшие имеют отношение ко всему ЕС», — предупредил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас, ответственный за иммиграцию и продвижение европейского образа жизни. Он считает, что это только предвестие того, что ожидает ЕС в ближайшие недели и месяцы, если откроются границы и восстановится транспортное движение. По словам Шинаса, «возобновление легальных путешествий облегчает незаконную иммиграцию» в некоторые транзитные страны. К тому же еврочиновник указывает, что пандемия привела к значительным экономическим трудностями: например, на севере Африки, где из-за остановки туриндустрии резко выросло число безработных и нищих.

Как отмечается в статье, некоторые направления иммиграции вызывают наибольшее беспокойство: в Центральном Средиземноморье множество ливийских лодок плывут в Италию, а из Западной Африки бегут теперь не через Гибралтар, а через Канарские острова. Согласно агентству Европейского союза по безопасности внешних границ (Fortex), с января по апрель этого года на острова прибыло около 4500 нелегальных мигрантов, что в два раза превышает цифры 2020 года за этот же период. И это ещё не конец: по информации источника в ЕС, местные власти готовятся пережить такой же кризис, как 15 лет назад.

В этой ситуации представленный в сентябре прошлого года новый пакт об иммиграции и предоставлении убежища точно мог бы пригодиться, считает французская газета. Он гарантирует (по крайней мере на бумаге) регистрацию всех мигрантов у европейских границ, а также реальную высылку не имеющих право на убежище и распределение оставшихся между государствами-членами. Также в пакте говорится об укреплении сотрудничества со страной, откуда прибыл нелегал, и создании транзитных зон для сдерживания потока. Таким образом, такая система должна давать гарантии всем членам ЕС: странам, которые первыми сталкиваются с мигрантами (Италия, Испания, Греция, Мальта, Кипр), тем, куда они направляются (Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды и другие), а также тем, кто отказался предоставлять убежище (Вышеградская четвёрка: Польша, Венгрия, Словакия и Чехия). Последним предложено, по официальной формулировке, «спонсировать» возвращение беженцев на родину, что станет альтернативой для проявления солидарности.

Однако пока обсуждение 100-страничного узкоспециального документа буксует, и никто не знает, когда оно закончится. В любом случае, вопрос иммиграции ещё недостаточно проработан в техническом плане, чтобы иметь значение для глав государств и правительств. При этом между членами ЕС существует множество разногласий: так, страны назначения во главе с Францией хотели бы, чтобы центры временного содержания находились там, куда изначально прибывают мигранты. За время пребывания там они смогли бы спокойно пройти необходимые процедуры «скрининга» и регистрации. Однако государства в авангарде не желают превращаться в лагеря беженцев, а члены Вышеградской группы не согласны оплачивать их возвращение домой. Один из дипломатов пояснил изданию, что в случае, если нелегалов не отправят обратно в течение восьми недель, странам-спонсорам придётся оставить их у себя. «Венгры считают, что здесь говорится о завуалированном перемещении», — заявил источник газеты.

Несмотря на позднее возвращение к проблеме, Европе всё же удалось внедрить множество новых механизмов, начиная с «визы для повторного пропуска». По словам дипломата, в случае если одна из не входящих в ЕС стран откажется принимать выходца с её территории, европейские страны смогут вводить ограничения на визы. Под прицелом уже находятся четыре неназванных страны, а Еврокомиссия ведёт переговоры, чтобы склонить их к сотрудничеству с ЕС. В 2022 году Евросоюз также станет использовать новую систему информации, которая позволит определять просроченные визы — пока это невозможно. Кроме того, агентство Европейского союза по безопасности внешних границ получит дополнительные €6 млрд для защиты европейских границ, пишет Le Figaro.