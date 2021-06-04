Independent: беженцам тут не рады — Дания приняла закон о депортации просителей убежища за пределы Европы
Неправительственные и благотворительные организации, а также Европейский союз испытывают «фундаментальные опасения» насчёт решения парламента Дании одобрить закон, согласно которому эта скандинавская страна получит право депортировать соискателей статуса беженца за пределы Европы, пишет The Independent.
В четверг датские законодатели подавляющим большинством голосов приняли закон, согласно которому местные власти смогут отправлять просителей убежища в партнёрские государства за пределами Европы на время рассмотрения соответствующих ходатайств.
По словам представителя партии Социал-демократов по делам иммиграции Расмуса Стоклунда, подобный шаг призван дать понять просителям убежища, что в Дании им не рады.
«Если вы подаёте прошение о предоставлении убежища в Дании, то вы будете знать, что вас отправят обратно в страну за пределами Европы. В этом контексте мы надеемся, что люди перестанут искать убежища в Дании», — заявил он по этому поводу.
Между тем, ЕС уже выразил тревогу по поводу этой инициативы.
«Обработка ходатайств о предоставлении убежища за пределами союза поднимает фундаментальные вопросы касательно как возможности получить доступ к соответствующим процедурам, так и наличия действенного доступа к защите», — отметил пресс-секретарь Еврокомиссии Адальберт Янц.
«Это невозможно в соответствии с существующими правилами ЕС или предложениями в рамках нового соглашении о миграции и порядке предоставления статуса беженца», — сообщил он, добавив, что право на соискания убежища является одним из основополагающих в блоке.
При этом согласно новому закону, Дания сможет перемещать беженцев, прибывающих в страну, в центры на территории партнёрских государств, которые потенциально могут находиться за пределами Европы. Там будут рассматриваться ходатайства о предоставлении убежища; там же, возможно, беженцы будут получать защиту. Вместе с тем Дания ещё ни с кем не договорилась на этот счёт, однако, по словам Стоклунда, она уже ведёт соответствующие переговоры с несколькими кандидатами.
Между тем критики этой инициативы беспокоятся, что она ударит по безопасности и благосостоянию беженцев, а также скажется на соблюдении их прав и позволит Дании уклоняться от её обязательств в рамках блока.