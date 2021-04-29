Euronews: беженцев без прав будут решительнее высылать из Евросоюза

Беженцев, не имеющих права оставаться в Евросоюзе, будут решительнее высылать оттуда, а пограничники получат дополнительные полномочия по выдворению нелегалов. Вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас признал недоработки в миграционной политике и отметил, что на данный момент две трети всех получивших ордер на высылку мигрантов по-прежнему остаются в ЕС, передаёт Euronews.
Многие из беженцев, которые пытаются остаться в Евросоюзе, не имеют на это права. Еврокомиссия впервые представила во вторник предложения о том, как с ними обращаться — и кого из них репатриировать. Вице-председатель Еврокомиссии из Греции признал недоработки в миграционной политике.
МАРГАРИТИС СХИНАС, вице-председатель Еврокомиссии: Не секрет, что Европейский союз пока не особо преуспел в возврате мигрантов. В 2019 году около полумиллиона человек получили ордер на возвращение — и только 142 тысячи были фактически возвращены. Это означает, что мы высылаем только треть из тех, кто должен нас покинуть.
Брюссель предлагает больше сотрудничать со странами-партнёрами по возвращению мигрантов на родину и намеревается назначить координатора этих усилий. Европейская служба пограничной и береговой охраны Frontex получит дополнительные полномочия по выдворению нелегалов. Но её и так обвиняют в «жёстком обращении» с ними. Возможность нарушения при этом прав человека беспокоит директора Европейского совета по делам беженцев и изгнанников.
КЭТРИН ВУЛЛАРД, директор Европейского совета по делам беженцев: Это происходит тогда, когда Frontex подвергается расследованию и проверке по поводу нарушений, которые она заметила или в которые была замешана. Поэтому очень рисковано наделять Frontex дополнительной ролью — особенно в третьих странах, где операции, как правило, довольно непрозрачны. Есть риск того, что Frontex будет проводить своего рода параллельную внешнюю политику.
Правозащитники считают допустимым добровольное возвращение мигрантов в страны происхождения — оно обходится в среднем в 560 евро на человека. Еврокомиссия согласна с тем, что это более предпочтительный вариант, требующий меньше ресурсов, чем принудительный, — депортация одного мигранта, подчас под охраной, стоит 3414 евро.
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