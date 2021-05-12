Welt: Австрия выступила против распределения беженцев между странами Евросоюза

Австрия категорически противится требованию Еврокомиссии о распределении беженцев из Италии между другими странами ЕС, сообщает немецкая газета Die Welt. По словам министра иностранных дел Австрии Карла Нехаммера, распределение беженцев — это не решение, а часть проблемы. Он призывает власти ЕС отказаться от этой идеи и сосредоточиться на эффективном возвращении беженцев, не обладающих правом на продолжение пребывания в Европе.

В начале недели еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон призвала страны ЕС забирать у Италии беженцев из Ливии. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер высказался против этого, сообщает немецкая газета Die Welt. По его словам, «распределение — это не решение, а в значительно большей мере часть проблемы».

Австрия категорически отказывается от приёма беженцев из Италии странами Евросоюза. С точки зрения министра внутренних дел Австрии, распределение беженцев «обострит ситуацию и для стран на внешней границе» ЕС. Дискуссии о возможном распределении потерпели провал ещё несколько лет назад, напоминает издание.

В связи с быстрорастущим числом прибывающих из Ливии беженцев еврокомиссар ЕС Илва Йоханссон в начале недели потребовала, чтобы европейские страны забирали их из Италии. «Необходима солидарность с Италией, и я призываю другие страны-члены к поддержке при распределении», — заявила она в понедельник. На небольшой островок Лампедуза в течение нескольких дней снова прибывают на лодках заметно больше мигрантов — за короткое время более 2 тыс. человек.

Нехаммер по этому поводу заявил: «Я скажу ясно: не должно быть никаких кивков друг на друга, это совершенно неверный сигнал. Намного более необходима быстрая процедура на внешней границе и эффективное соглашение о возвращении». Тех, кто не имеет права оставаться в Европе, нужно отправлять домой. «Перенаправление в другие европейские страны — в особенности в Германию, Австрию и Швецию — подогревает бизнес для контрабандистов, которые пользуются бедами людей. Это ведёт к тому, что всё больше людей пускаются в опасное путешествие, — считает министр внутренних дел Австрии. — И ситуацию ухудшает то обстоятельство, что людей без права пребывания тоже необходимо эффективно возвращать обратно».

По словам Нехаммера, Австрия уже сейчас — одна из наиболее загруженных стран Евросоюза, и она вносит «огромный вклад» в выполнение международных обязательств. Австрийский министр также обратился к Еврокомиссии с призывом сместить фокус внимания и сосредоточиться на возвращении, а не распределении беженцев: «Только путём быстрых и эффективных возвращений можно достичь стабильного улучшения напряжённой миграционной ситуации по всей Европе».

Несмотря на выросшее за короткое время число беженцев, количество поданных заявлений на получение статуса беженца в Италии с начала года заметно ниже, чем в Германии. Как сообщает Die Welt со ссылкой на данные европейского офиса по вопросам предоставления убежища, с января по конец апреля в Германии была подана почти 31 тыс. заявлений о получении статуса беженца, а в Италии — лишь чуть более 12 тыс. Во Франции это число составило немногим более 23 тыс., в Испании — почти 16 тыс. Большинство желающих получить статус беженца в Италии родом из Нигерии, Бангладеш и Пакистана, отмечает немецкая газета Die Welt.