Sky News: Великобритания ужесточает миграционное законодательство — но самых отчаянных это не остановит

Правительство Великобритании введёт более жёсткие штрафы для нелегальных мигрантов, сообщает Sky News. Теперь нелегалам будут грозить более долгие тюремные заключения, возможность депортации или отправки в распределительные центры. Впрочем, наиболее отчаянных такие меры не остановят, отмечает телеканал: они продолжат пытаться достичь британских берегов.

Уже больше года эти молодые люди из Судана живут в лагере неподалёку от одного из пляжей Кале. Они убежали от войны в родной стране и теперь ждут возможности пересечь Ла-Манш и попасть в Великобританию. Британский министр внутренних дел Прити Патель надеется, что новый план в отношении иммиграции остановит их попытки.

ПРИТИ ПАТЕЛЬ, министр внутренних дел Великобритании: Люди, которые прибывают из Франции, из Германии, из прочих безопасных стран и пересекают Ла-Манш в этих маленьких лодках, в крайне опасных условиях, больше не смогут получить убежище в Великобритании таким же способом, как и раньше.

Тюремное заключение, возможность депортации и отправки в распределительный центр могут не остановить наиболее отчаявшихся — к примеру, таких как 18 мигрантов, которых нашли на борту парома в Дувре. Алфонсин Кабагабо, беженка из Руанды, основавшая благотворительную организацию по помощи женщинам в поисках убежища, говорит, что планы правительства бесчеловечны.

АЛФОНСИН КАБАГАБО, глава организации WomenforRefugeeWomen: Это очень печалит меня, потому что напоминает мне о собственном прошлом, когда я покинула Руанду в 1994 году из-за геноцида. Я была спасена и оказалась в безопасности, в безопасной стране, такой как Великобритания, чтобы начать жизнь заново. Мне грустно, потому что она не понимает, что большинство мигрантов ищут безопасности, они бегут от войн, от геноцида, от конфликтов. Они находятся в чрезвычайном положении. А потому, я считаю, что это абсолютно бесчеловечно.

Министерство внутренних дел заявляет, что более строгие наказания смогут отвадить людей от опасной переправы через Ла-Манш. Кроме того, в ведомстве пообещали безопасный легальный допуск в страну для некоторых из мигрантов. Такое решение также оказывает давление на страны, отказывающиеся заключать соглашения по миграции, жизненно важные, для претворения планов британского правительства в жизнь. Отныне негативные последствия ждут те страны, которые не будут принимать назад своих граждан, депортированных из Великобритании.

ПРИТИ ПАТЕЛЬ: Мы принимаем назад наших сограждан со всего мира: каждая страна обязана это делать. Поэтому мы можем вводить штрафы: это могут быть визы или другие аспекты, такие как взносы на визу, или даже замедление процессов получения виз. Мы не исключаем ни одного из возможных вариантов.

Какой бы жёсткой ни была политика правительства, самые отчаянные продолжат попытки достичь британских берегов, вне зависимости от того, насколько трудным будет это путешествие.

Дата выхода в эфир 06 июля 2021 года.