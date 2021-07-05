DT: радикальные меры — Лондон намерен ужесточить иммиграционное законодательство

Великобритания намерена ужесточить наказание за оказание услуг по нелегальной перевозке мигрантов вплоть до пожизненного заключения, передаёт The Daily Telegraph. Ужесточение наказание также ждёт и тех, кто незаконно прибывает в Великобританию. Кроме того, законопроект, который будет обсуждаться в британском парламенте во вторник, усложнит тем, кто просит убежище в стране, процесс доказательства того, что они должны остаться.

Правительство Великобритании намерено ужесточить иммиграционное законодательство, для того чтобы сделать борьбу с теми, кто нелегально прибывает в страну, более эффективной, сообщает The Daily Telegraph.

Законопроект, который был представлен в воскресенье Министерством внутренних дел страны и будет обсуждаться в парламенте во вторник, подразумевают введение уголовной ответственности за прибытие в Великобританию «без действующего разрешения на въезд». Наказание за это преступление составит до четырёх лет .

Изменения призваны привлечь к ответственности тех, кто пытается добрать до страны через Ла-Манш, но их перехватывают сотрудниками пограничных сил. Так, правительство обеспокоено тем, что состав преступления «въезд» в страну без разрешения технически не распространяется на мигрантов, перехваченных в территориальных водах и доставленных на берег пограничными силами.

Кроме того, законопроект предусматривает наказание за содействие нелегальной иммиграции. Так, максимальный срок лицам, которые оказывают услуги по нелегальной перевозке мигрантов, будет увеличен с 14 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Также, согласно предложениям, тем, кто просит убежище в Великобритании, нужно будет предоставлять больше доказательств того, что на родине они подвергаются преследованию, чтобы избежать депортации.

Как отмечает The Daily Telegraph, таким образом правительство пытается вернуть себе инициативу из-за удвоения числа нелегальных мигрантов, попытавшихся пересечь границу в этом году, и неспособности депортировать их в «безопасные» третьи страны.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател назвала законопроект «справедливым, но твёрдым», отметив, что страна будет принимать тех, кто взъезжает «безопасными и законными путями», предотвращая при этом злоупотребление иммиграционной системой.