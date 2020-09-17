Daily Telegraph: «это позор» — французы в Ла-Манше направляют мигрантов к берегам Великобритании

Французские патрульные корабли в Ла-Манше не разворачивают лодки нелегалов к берегу, а сопровождают их до британских территориальных вод и там бросают на произвол судьбы, рассказывает в эксклюзивной статье для The Daily Telegraph Джейми Джонсон. Журналист пересёк канал вместе с группой мигрантов и убедился в том, что обещания Макрона сотрудничать с береговыми службами Великобритании не исполняются.

Перехватывая нелегальных мигрантов в Ла-Манше, французские патрульные катера направляют их лодки в сторону Великобритании, пишет корреспондент The Daily Telegraph Джейми Джонсон, который стал очевидцем событий.

Как рассказал журналист, он путешествовал с группой 16 афганских беженцев, в числе которых было 4 женщины и 2 ребёнка. Около семи часов утра переполненная надувная лодка боролась с ветром в миле от французских территориальных вод и остро нуждалась в помощи, когда на горизонте со стороны Франции появился патрульный корабль.

Однако вместо того, чтобы поднять группу мокрых и дрожащих людей на борт, французское судно предложило им бутилированную воду и спасательные жилеты, а потом сопроводило лодку до британских вод и быстро развернулось, оставив мигрантов на произвол судьбы. Джонсон замечает, что французов уже давно обвиняли в такой практике, однако теперь факты подтвердил независимый журналист.

Несмотря на неоднократные обещания президента, министра внутренних дел и других высокопоставленных чиновников, нет никаких признаков того, что Франция сотрудничает с британскими властями. Всего десять дней назад Макрон обязался «активизировать» сотрудничество с Соединённым Королевством по борьбе с незаконными мигрантами.

В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство намерено прекратить нелегальные перевозки и не дать лодкам пристать к британским берегам. Обе страны договорились «работать сообща в духе сотрудничества для решения этой проблемы». При этом в среду, когда Джейми Джонсон путешествовал по Ла-Маншу, французские корабли оставили мигрантов в одиночестве, не передав пограничной службе Великобритании.

Министерство внутренних дел Соединённого Королевства утверждает, что береговым службам передали информацию о лодке. Тем не менее на радиозапрос капитана маленького рыболовецкого судна, которое приютило журналиста The Daily Telegraph, на берегу ответили, что ничего об этом не слышали.

Несмотря на то что правительство страны тратит миллионы фунтов на самолёты-наблюдатели, дроны и усиленный мониторинг, похоже, только рыбаки смогли оповестить британские власти о терпящих бедствие мигрантах: сильный ветер заставлял волны перехлёстывать через борт, а люди могли упасть за борт или утонуть.

Надувная лодка нелегалов плыла без капитана, без карты и без каких-либо представлений, когда они пристанут к берегу. Наконец, на горизонте появилось судно береговой охраны британских пограничных войск, которому ничего не оставалось, как принять на борт незаконных гостей. Капитан корабля сказал журналисту, что в противном случае они бы утонули. «То, что сделали французы, — это позор», — подчеркнул он.

В ответ на запрос The Daily Telegraph представители французских властей заявили, что «действия морских ведомств сосредоточены на защите человеческой жизни и безопасного судоходства в проливе». По их словам, приоритетными являются помощь и спасение каждой лодки, переплывающей Ла-Манш, однако из-за их большого числа государственным организациям приходится оценивать уровень аварийной ситуации каждой из них и делать выбор в зависимости от потребностей и рисков каждого обнаруженного судна.

Как пишет в заключение The Daily Telegraph, с начала 2020 года в Великобританию прибыло уже больше 6300 мигрантов — в три раза больше, чем в прошлом году.