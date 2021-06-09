SZ: дроны и звуковые пушки — Греция превращает свою границу в «высокотехнологичную крепость»

Греция, с помощью ЕС, укрепляет свою границу с Турцией против наплыва нелегальных мигрантов, пишет Süddeutsche Zeitung. Отмечается, что греческие пограничные силы активно используют новые технологии: инфракрасные камеры слежения, дроны и даже звуковые пушки, способные направленно выделять очень громкие звуки, вызывая панику и шок. Критики говорят о том, что звуковые пушки сравнимы с пыточными инструментами и нужны для того, чтобы лишить людей права на получение убежища в ЕС.

В ходе встречи на прошлой неделе в Афинах, министры иностранных дел Греции и Турции стремились продемонстрировать сближение между двумя странами, пишет Süddeutsche Zeitung. Однако причиной примирительных жестов во многом стали ожидания третьих игроков (в первую очередь США) которым не выгоден конфликт Афин и Анкары в Средиземном море, отмечает издание.

Между тем, в отношениях Греции и Турции по-прежнему сильно напряжение: более всего оно заметно на границе между двумя государствами, пишет Süddeutsche Zeitung. В начале 2020 года там собрались десятки тысяч человек, после чего Реджеп Эрдоган объявил, что граница с ЕС открыта для мигрантов. Все попытки пересечь границу были жёстко пресечены греческими силами безопасности. Как отмечает издание, мигранты стали инструментом политического давления в рамках греческо-турецких отношений.

Теперь Греция, с помощью ЕС, укрепляет свою границу, превращая её в высокотехнологичную крепость, пишет Süddeutsche Zeitung. Уже установлена стальная стена, протяжённость 27 километров: для наблюдения службы безопасности используют дроны и инфракрасные камеры. «Наша цель — предотвратить нелегальное пересечение границ мигрантами. Для этого нам нужно современное оборудование», — приводит издание слова начальника греческой пограничной полиции Димонстениса Камаргиоса.

Новейшим техническим достижением на вооружении греческих пограничников стали звуковые пушки, пишет издание. Установленные на бронированных машинах, эти устройства могут выделять целенаправленные, очень громкие звуки. Шумовые волны способны вызывать боли в теле, панику и шок.

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, критики считают звуковые пушки пыточным орудием, применяющимся для того, чтобы лишить людей возможности получить право на убежище в ЕС. Между тем, Европейская комиссия поспешила заявить, что, несмотря на поддержку Греции в укреплении границы, Брюссель не имеет никакого отношения к звуковым пушкам.

«Ответственность за контроль за внешними границами ЕС лежит на каждом отдельном государстве-члене. Однако их меры должны соответствовать принципам устава ЕС по правам человека», — приводит издание слова пресс-секретаря Еврокомиссии Адальберта Янца.

Депутат Европарламента Ги Верхофстадт с негодованием отреагировал на применение звуковых пушек, пишет Süddeutsche Zeitung. «Мы проявляем слабость против сильных (Путина, Эрдогана, Китая) и силу против слабых! Это называется геополитическим возрождением Европы?», — написал политик у себя в Twitter.