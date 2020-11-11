N-TV: «Греции угрожают немецким оружием» — Афины призывают Берлин прекратить поставки в Турцию

Глава МИД Греции Никос Дендиас призвал Германию прекратить военные поставки в Турцию, сообщает N-TV. Отмечается, что с 2002 года военный экспорт ФРГ в Турцию составил €522 млн. Особое беспокойство Греции вызывает экспорт военно-морских товаров, способных сыграть роль в турецко-греческом конфликте за газовые ресурсы Средиземного моря.
Начиная с 2002 года правительство ФРГ одобрило военные поставки в Турцию на сумму €522 млн, сообщает N-TV: поставленные материалы могли использоваться для постройки, вооружения и модернизации военных кораблей. Согласно данным Министерства экономики ФРГ, товары на сумму €128,8 млн от общей предназначались для субмарин.
Как отмечает издание, эти военные поставки особенно спорно выглядят на фоне конфликта Турции с Грецией, разгоревшегося из-за газовых месторождений Восточного Средиземноморья. До сей поры немецкое правительство препятствовало только экспорту тех военных товаров, которые можно было бы использовать в сирийском конфликте, а поставка товаров для военно-морских нужд продолжалась. Теперь же Греция потребовала у своего партнёра по ЕС остановить также и экспорт боевых кораблей.
«Греции угрожают немецким оружием, находящимся в турецких руках. Не давайте Турции то, с чем она сможет дестабилизировать всю восточную часть Средиземного моря», — заявил глава МИД Греции Никос Дендиас. Как отмечает N-TV, имеется в виду, в частности, строительство шести субмарин класса 214, осуществляющееся со значительным участием немецкого концерна Thyssen Krupp. Эти поставки были одобрены Берлином ещё в 2009 году, когда немецко-турецкие отношения были куда лучше.
Немецкий политик греческого происхождения из партии левых Севим Дагделен назвала военные поставки в Турцию «неприемлемыми». «Тот, кто подобно канцлеру Меркель и министру Маасу поставляет оружие Турции, должен забыть о таком понятии, как европейская солидарность», — приводит издание слова Дагделен.
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