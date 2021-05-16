Contra Magazin: замена Турции — Греция усиливает военное сотрудничество с США

США и Греция планируют углубить сотрудничество в военной сфере, сообщает Contra Magazin. О подписании нового договора о безопасности объявил греческий министр обороны Никос Панайотопулос. По его словам, отношения Вашингтона и Афин на этом поприще достигли «небывалых высот». Эксперты, считают, что на фоне ухудшения отношений с Анкарой Белый дом ищет альтернативу турецким базам в регионе.

США и Греция собираются расширить военное сотрудничество в Средиземном море, сообщает Contra Magazin. Об этом во время своего выступления в американском Центре стратегических и международных исследований заявил греческий министр обороны Никос Панайотопулос, отметив, что отношения Вашингтона и Афин на этом поприще достигли «небывалых высот».

Эти летом страны заключат новый договор о безопасности, который предоставит США «больше пространства» для проведения военных мероприятий в Греции, добавил он. Всё это происходит на фоне усиления напряжённости в отношениях Афин с их партнёром по НАТО Анкарой. К обострению привёл конфликт из-за энергоресурсов в восточной части Средиземного моря, поясняет издание.

Отношения США и Турции также ухудшаются, и, если так продолжится, то не исключено, что греческие базы станут альтернативой турецким для проведения военных операций, считают эксперты. Но пока что Вашингтон не заявлял о планах по выводу своих войск из Турции, где находится авиабаза Инджирлик, а также радар американской ПРО.

Россия усиливает своё военное присутствие в Средиземном море, а Китай — финансовое. Пекин «очень методично, терпеливо и систематически — как и всё, что делает Китай — усиливает своё стратегическое положение в регионе», отметил Панайотопулос. В ответ на это администрация нового главы Белого дома также стремится укрепить свои позиции. В частности, за последние три годы американцы значительно увеличили количество операций, которые проводят с греческих баз.

Недавно США пришвартовали в бухте Суда свой корабль USS Hershel Woody Williams. За последние 40 лет это первый случай, когда американское военное судно оказалось в этих водах. В греческом городе Лариса находятся американские боевые беспилотники MQ-9 Reaper. Также в Греции в Александруполисе находится порт, который играет ключевую роль в ротации войск США в Европе.