Newsweek: с перегородившего Суэцкий канал Ever Given требуют компенсацию в $1 млрд

Контейнеру Ever Given, перегородившему международный судоходный маршрут почти на неделю, запрещено по Суэцкий канал до завершения расследования причин инцидента, сообщает Newsweek. Местные власти намерены потребовать возмещения ущерба на сумму в $1 млрд. Это должно покрыть расходы за потерянные транзитные сборы, работы по углублению дна и привлечение буксиров, а также компенсировать ущерб, нанесённый Суэцкому каналу. Потери, понесённые более чем 400 судами, эта сумма не учитывает.

Управление Суэцкого канала запретило массивному грузовому судну Ever Given покидать канал до тех пор, пока не завершится расследование того, как судно заблокировало международный судоходный маршрут почти на неделю, пишет Newsweek.

Власти заявили, что, скорее всего, потребуют около $1 млрд в качестве возмещения физического и финансового ущерба, вызванного блокировкой торгового маршрута, сообщило египетское новостное агентство. Эта сумма должна покрыть расходы, связанные с потерянными транзитными сборами, семидневными работами по углублению дна и работой буксиров, использовавшихся для смещения судна, а также компенсировать нанесённый каналу ущерб.

Однако в $1 млрд не включены финансовые потери, понесённые более чем 400 судами, перенаправленными в связи с блокировкой канала, подчёркивает издание. По оценкам экспертов, мировая торговля теряла по $9 млрд каждый день до тех пор, пока корабль не удалось сдвинуть с места.

Глава Управления Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Рабей сказал, что капитан грузового судна до сих пор не предоставил ни документов, ни чёрного ящика судна, чтобы помочь следователям понять, как Ever Given оказался в положении, перекрывающем весь канал.

Сильный ветер и песчаная буря, возможно, сыграли свою роль в продвижении Ever Given в сторону, заклинив его между берегами канала, однако следователи хотят знать, не способствовала ли этому происшествию и человеческая ошибка.

«Такие серьёзные аварии могут быть вызваны не одним фактором, отчасти это может быть ветер, частью — человеческий фактор, а частью — технический фактор. Все эти факторы станут очевидными в ходе расследования», — сказал Рабей на пресс-конференции в понедельник.

Во владеющей судном компании Shoei Kisen Kaisha во вторник заявили, что будут сотрудничать со следствием. Технический оператор судна Bernhard Schulte Ship сообщил, что в ходе первоначального расследования было исключено, что причиной катастрофы стали поломки механического оборудования или двигателя.

До тех пор, пока власти канала не завершат расследование, Ever Given не может продолжить свой путь к месту назначения — в Роттердам в Нидерландах, сообщается в статье.

Как поясняет издание, Ever Given — это судно под панамским флагом, принадлежащее Японии и используемое для перевозки грузов из Азии в Европу. Судно, которым управляет компания Evergreen Marine в Тайване, перегородило водный путь 23 марта. Блокировав Суэцкий канал, оно заблокировало основной судоходный маршрут, соединяющий Средиземное и Красное моря.

Несмотря на то, что судно было смещено 29 марта, по оценкам фирмы Refinitiv, на устранение отставания судов, ожидавших прохода через канал, может потребоваться более 10 дней.

Пока канал был заблокирован, десятки судов прошли альтернативным маршрутом вокруг мыса Доброй Надежды на южной оконечности Африки. Обход канала протяжённостью почти 5 тыс. км увеличил продолжительность путешествия судов ещё на две недели и обошёлся в сотни тысяч долларов, потраченных на топливо и другие расходы, заключает Newsweek.