Handelsblatt: десятки тысяч граждан ЕС могут потерять свои британские виды на жительство

С 1-го июля 2021 года автоматические виды на жительство граждан ЕС в Великобритании перестанут действовать, пишет Handelsblatt. Как отмечает издание, многие не успели подать соответствующие заявки, поскольку либо не знали о скором дедлайне, либо оказались завалены бюрократией. Согласно подсчётам организации 3million, лишиться видов на жительство могут около 130 тысяч граждан ЕС: в крайнем случае им может даже грозить депортация.

Сайт неправительственной организации 3million ведёт обратный отсчёт до момента, когда граждане ЕС потеряют свои автоматические виды на жительство в Великобритании, пишет Handelsblatt. Это произойдёт в полночь 30-го июня 2021 года: именно в этот момент истекает соответствующий срок.

Как отмечает издание, тем гражданам ЕС, кто не успел оформить вид на жительство по новым правилам, будет закрыт доступ к социальным выплатам и государственному здравоохранению. Кроме того, они потеряют разрешения на работу: в крайнем случае может дойти и до депортации.

По словам представителя организации 3million Майки Бонн, затронуты будут десятки тысяч граждан ЕС, проживающих в Великобритании. Многие из них просто не знали о дедлайне, другие оказались завалены бумажной волокитой.

Те граждане ЕС, что проживают на британской территории от 5 и более лет имеют право на бессрочные виды на жительство, пишет Handelsblatt. На данный момент британскому правительству поступило 5,6 млн соответствующих запросов: из них обработано уже 5,2 млн. Как отмечает издание, в идеале подача запроса может занять всего лишь несколько минут, однако есть более трудные случаи, когда человеку требуется доказать факт своего пребывания на британской территории.

В 3million отметили, что дело вряд ли дойдёт до депортаций, однако у некоторых людей могут возникнуть проблемы. Кроме того, отмечается, что процедура депортации граждан ЕС из Великобритании стала проще. Ещё одна проблема состоит в том, что в Великобритании нет общей системы оповещения. Британское правительство не в курсе того, сколько именно граждан ЕС проживает на британской территории, а потому не в состоянии напрямую предупредить всех о новых правилах. Изначально количество граждан ЕС оценивалось Лондоном лишь в три миллиона — но правительству уже поступило более 5 млн заявок. Согласно подсчётам 3million, заявку на вид не жительство до сих пор не подало ещё 130 тысяч человек.

Ещё одна проблема состоит в том, что британское правительство перепоручило миграционный контроль частным компаниям, пишет Handelsblatt. Они же обязаны проверять статус видов на жительство в цифровой системе, что замедляет весь процесс.