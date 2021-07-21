Euronews: ЕС обещает защитить границы Литвы от мигрантов

01:15
Лещенко назвал Бердыева фаворитом на пост главного тренера сборной России
Народный артист Лев Лещенко поделился мнением о возможном назначении 68-летнего специалиста Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России по футболу.
01:13
Госдеп сообщил о неэффективности санкций против «Северного потока — 2»
Госдепартамент США признаёт, что американские санкции не смогли помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Госдепа Нэд Прайс.
01:07
Роналду рассказал о самом тяжёлом моменте в карьере
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о самом тяжёлом моменте в карьере.
01:00
Адвокат Пьехи: жена Безбородова признаёт, что применяла насилие к сыну артиста
Сергей Жорин, адвокат певца Стаса Пьехи, прокомментировал факт избиения сына артиста со стороны жены футбольного арбитра Владислава Безбородова.
00:55
Глава Свердловской области призвал мэров отдать машины врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил мэров отдать автомобили администраций врачам, работающим с больными COVID-19.
00:44
Хамбо-лама благословил тренеров российских синхронисток перед Олимпиадой
Глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев благословил тренеров олимпийской сборной по синхронному плаванию перед отъездом в Токио.
00:39
В Гаити прошла церемония инаугурации нового правительства
В столице Гаити городе Порт-о-Пренс состоялась церемония инаугурации нового состава правительства во главе с премьер-министром Ариэлем Анри.
00:31
Теннисист Медведев рассказал, в чём главная сложность Олимпиады в Токио
Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о том, что является главной сложностью на Олимпийских играх в Токио.
00:20
WSJ: США и Германия 21 июля объявят о сделке по «Северному потоку — 2»
США и Германия в среду, 21 июля, могут объявить о договорённости по газопроводу «Северный поток — 2».
00:20
Кириченко объяснил, почему Бердыев должен возглавить сборную России по футболу
Экс-футболист сборной России Дмитрий Кириченко поделился мнением о кандидатуре 68-летнего специалиста Курбана Бердыева на пост главного тренера национальной команды.
00:05
Михаил Кержаков признался, что думал об уходе из «Зенита», когда Семак возглавил команду
Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков признался, что думал об уходе из команды в 2018 году, после того как её возглавил Сергей Семак.
23:58
CGTN: при затоплении метро в Китае погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли в результате затопления метро в китайском городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань). Об этом сообщает телеканал CGTN.
23:49
Чепик высказался о возможной смене дистанций между Ефимовой и Темниковой на ОИ
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик высказался о возможной смене дистанций между Юлией Ефимовой и Марией Темниковой на Олимпийских играх в Токио.
23:43
В Москве двое рабочих погибли на стройке
На востоке Москвы двое рабочих погибли в результате падения с высоты на стройке. Прокуратура организовала проверку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Людмилу Нефедову.
23:36
«Чемпионат»: Карпин возглавит сборную России только при условии совмещения с «Ростовом»
Стали известны детали переговоров Российского футбольного союза (РФС) с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным по поводу поста наставника сборной России.
23:30
Рябков назвал возможные последствия выхода России из ДОН
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что выход России из Договора по открытому небу (ДОН) приведёт к пересмотру квот наблюдательных полётов.
23:19
Джошуа заявил, что не может дождаться боя с Усиком
Чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа поделился мнением о предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком.
23:18
В США суд вынес приговор россиянину Левашову
Американский федеральный окружной суд в штате Коннектикут приговорил российского гражданина Петра Левашова, признавшего вину в компьютерных преступлениях, к уже отбытому сроку. Об этом сообщил ТАСС.
23:06
В Румынии в результате наводнения погибли два человека
Глава МВД Румынии Лучиан Боде сообщил, что два человека скончались в результате наводнения в румынских уездах Сату-Маре и Яссы.
23:05
«Чемпионат»: РФС выбирает главного тренера сборной России из трёх кандидатов
Российский футбольный союз (РФС) на данный момент выбирает главного тренера сборной России из трёх кандидатов.
23:01
Рябков: пересмотра принятого Москвой решения по выходу из ДОН не будет
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что пересмотра принятого Москвой решения по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) не будет.
22:55
Жену футбольного арбитра Безбородова обвинили в избиении сына певца Пьехи
Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова избила семилетнего сына известного певца Стаса Пьехи и диджея Наталии Горчаковой.
22:39
В Госдепе прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Северный поток — 2».
22:34
Фанат «Зенита» арестован на 10 суток за брошенный в болельщика «Локомотива» фаер
Фаната петербургского «Зенита» арестовали на десять суток за брошенный в болельщика московского «Локомотива» перед матчем за Суперкубок России по футболу фаер.
22:24
Борисов рассказал о спросе на истребитель Checkmate
Спрос на новый российский лёгкий истребитель Checkmate оценивается в 300 единиц, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
22:13
Джокович вылетел на Олимпийские игры в Токио
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вылетел на Олимпийские игры в Токио.
22:07
В Госдепе допустили возможность увеличения штата посольства США на Кубе
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты после протестов на Кубе изучают возможность увеличения числа сотрудников в американском посольстве в Гаване.
22:00
Рублёв оценил удобство картонных кроватей на Олимпиаде
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением об Олимпийской деревне в Токио.
21:52
Лавров и глава МИД Кипра обсудили ситуацию вокруг Вароши
Главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис по телефону обсудили осложнение ситуации вокруг закрытого района Вароша города Фамагусты.
21:52
Оргкомитет ОИ отреагировал на слова Мамедова о «средневековых» условиях в Токио
Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто прокомментировал критику условий в Олимпийской деревне со стороны вице-президента Федерации фехтования России (ФФР), а также главного тренера российской сборной Ильгара Мамедова.
21:45
В Калининграде из-за детонации боеприпаса времён Великой Отечественной войны пострадала девушка
В пресс-службе калининградского УМВД сообщили, что 16-летняя девушка пострадала от взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны.
21:41
Россия до 18 декабря будет выполнять обязательства участника ДОН
Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу.
21:33
В Подмосковье годовалый ребёнок госпитализирован с ножевыми ранениями
В подмосковном Егорьевске прокуратура проводит проверку после госпитализации годовалого ребёнка.
21:32
Тренер сборной России по плаванию Чепик объяснил, почему редко общается с Ефимовой
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик объяснил, почему редко общается с шестикратной чемпионкой мира Юлией Ефимовой.
21:29
Эксперт прокомментировал ситуацию на топливном рынке России
Основатель бренда безоператорных мини-АЗС и топливораздаточных колонок Benza Михаил Колесников прокомментировал ситуацию на топливном рынке России.
21:28
Мантуров заявил, что Checkmate составит конкуренцию F-35A и Gripen
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что новый российский истребитель Checkmate составит конкуренцию американскому самолёту F-35A Lightning II, а также шведскому JAS-39 Gripen.
21:20
Онопко считает, что у «Спартака» хорошие шансы пройти «Бенфику» в ЛЧ
Бывший защитник «Спартака» Виктор Онопко поделился ожиданиями от противостояния с лиссабонской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов.
21:17
Ректор МАИ рассказал о самых популярных направлениях для поступления
Авиаконструктор, ректор Московского авиационного института (МАИ), академик РАН Михаил Погосян рассказал, какие направления в институте сейчас наиболее популярны.
21:15
Чемезов заявил, что стоимость истребителя Cheсkmate составит $25—30 млн
Новейший российский лёгкий тактический истребитель Checkmate будет стоить $25—30 млн, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
21:10
В Воронежской области задержали начальника районного подразделения МВД
В Воронежской области задержан начальник одного из районных подразделений МВД по делу о покушении на дачу взятки.
21:08
В Финляндии сообщили о начале четвёртой волны COVID-19
Представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен заявил, что в Финляндии началась четвёртая волна коронавируса.
21:06
Воробьёв заявил, что рад участию подмосковных компаний в МАКС-2021
Глава Московской области Андрей Воробьёв выразил радость в связи с тем, что в МАКС-2021 участвуют подмосковные компании.
21:04
Агент футболиста «Эвертона» Бернарда опроверг слухи об интересе «Зенита»
Адриано Спадото, агент полузащитника английского «Эвертона» Бернарда, отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту со стороны петербургского «Зенита».
20:57
В «Спартаке» сообщили о переговорах с «Крыльями Советов» по Глушенкову
Пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулёмин сообщил, что клуб ведёт переговоры с самарскими «Крыльями Советов» по нападающему красно-белых Максиму Глушенкову.
20:55
Чемезов объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate
Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate.
20:50
Дизайнеры оценили интерьер «дворца» главы ставропольского ГИБДД
Дизайнер интерьера Максим Октябрёв прокомментировал дизайн интерьера «дворца» главы ставропольского управления ГИБДД Алексея Сафонова, который был задержан за взяточничество.
20:49
В России могут начать конфисковывать мусоровозы за нелегальный сброс отходов
Гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев заявил, что предложил предусмотреть в Кодексе об административных нарушениях конфискацию мусоровозов за сброс отходов в неположенных местах.
20:48
Лавров и Керри провели телефонные переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник президента США по климату Джон Керри провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили совместную подготовку к конференции по климату в Глазго.
20:47
Торговые сети Москвы заявили о готовности отстранять непривитых сотрудников
Московские торговые сети сообщили о готовности отстранять от работы непривитых сотрудников.
20:47
В АТОР рассказали, как приобрести тур без риска потери денег
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, как покупать туры без риска потери денег.