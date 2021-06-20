Белсат: санкции против Минска заставляют членов ЕС наступать себе на горло

Евросоюз, как ожидается, примет уже четвёртый пакет санкций против Белоруссии. Однако, как отметили политологи в эфире оппозиционного канала «Белсат», предыдущие пакеты были то отпиской, то пощёчиной белорусам. Сейчас же странам Евросоюза придётся наступать себе на горло, поскольку у многих экономика тесно связана с Белоруссией.

Провластная Федерация профсоюзов Белоруссии написала сотни обращений к руководству Евросоюза против санкций. Об этом рассказывал Tut.by, и «Белсат» тоже получил подтверждения. Тем временем Владимир Макей, который в аппарате Лукашенко отвечает за иностранные отношения, полетел в Москву за помощью. Он заявил, что к санкциям все подготовлены. Диана Раткевич продолжит тему.

Ситуация с задержанными в Белоруссии россиянами скоро разрешится. Такую надежду высказал Сергей Лавров во время встречи с Владимиром Макеем. Правда, анонсированная для переговоров тема принудительного приземления самолета Ryanair в Минске и дело Софии Сапеги не была главной в повестке дня.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: У нас, как я понимаю, есть общее видение, как продвигаться по всем направлениям, включая интеграционные вопросы, включая внешнеполитическую координацию.

По словам российского министра, Запад ведёт против Белоруссии и России гибридную войну. В ответ на европейские и американские санкции могут быть введены ограничения для европейских чиновников и предприятий, считает политолог Валерий Карбалевич.

ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ, политолог: Кроме того, как сказал Владимир Макей, «если Европа, Запад будут больше давить на Беларусь санкциями, то в ответ мы сделаем так, что не будет больше гражданского общества». То есть в переводе на нормальный язык Белоруссия будет расширять репрессии против белорусского общества.

По мнению политолога, российская поддержка в виде льготных цен на нефть и газ, льготных условий экспорта белорусских продуктов на российский рынок, кредитов для Белоруссии останется.

ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ: С сентября прошлого года Путин полтора миллиарда долларов пообещал Белоруссии в кредит. Вот он их и выдал. Поэтому экономическая поддержка продолжается.

Информационное агентство Reuters сообщает, что секторальные ограничения Евросоюза коснутся нефтегазовый сектор, телекоммуникации, калийное производство. Евросоюз запрещает выдавать Белоруссии кредиты, торговать ценными бумагами и оказывать инвестиционные услуги. Серьёзные экономические ограничения для белорусского экспорта должны сильнее ударить по режиму. Однако это решение немалого стоило и странам объединённой Европы.

НИКОЛАЙ ХАЛЕЗИН, содиректор Creativepoliticshub: Внутри этого политического решения огромное количество европейских стран, которые имеют свои интересы в Белоруссии. И им придётся наступать на горло собственной песне. В том числе и по калию — это касается Балтийских стран, которые грузят свои порты. По финансам это касается в первую очередь Австрии. По нефти это касается Германии.

На будущей неделе новые санкции обещают объявить США. В понедельник увидим четвёртый санкционный пакет Евросоюза. Николай Халезин рассказал, что на этот раз ограничения разрабатывали более основательно.

НИКОЛАЙ ХАЛЕЗИН: Второй пакет абсолютно не учитывал вообще ничего. Как мы ни старались, в итоге мы получили отписку. Третий пакет я публично назвал пощёчиной белорусам от Европы, поскольку это был очень странный отбор и персон, и структур.

Пока что эксперт не может поделиться информацией про людей, которые войдут в санкционные списки четвёртого пакета. Согласно источникам нашего телеканала и издания «Наша нива», это, среди прочих, российский бизнесмен Михаил Гуцериев, белорусские — Алексей Олексин, Александр Зайцев, Сергей Тетерин, Александр Шатров. Всё вместе 78 человек и 8 предприятий. Сегодня Литва предложила к рассмотрению список из ещё 30 фамилий.

Дианы Раткевич. Белсат.

Дата выхода в эфир 18 июня 2021 года.