1+1: Рада собирается признать Лукашенко угрозой международной безопасности

Верховная рада Украины собирается признать Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Как передаёт «1+1», в проекте постановления, который рассмотрит украинский парламент говорится, что посадка самолёта в Минске поставила под угрозу жизни пассажиров и экипажа, а действия белорусских властей, очевидно, содержат признаки международного терроризма.
Признать Лукашенко угрозой международной безопасности — такое постановление может рассмотреть сегодня Верховная рада. Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков. В проекте постановления говорится, что вынужденная посадка самолёта в Минске поставила под угрозу жизни пассажиров и экипажа, а действия белорусских властей, очевидно, содержат признаки международного терроризма.
Самолёт, который следовал из Афин в Вильнюс 23 мая с помощью истребителя перехватили и посадили в Минске. После с борта сняли и задержали белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его девушку. Из-за действий белорусских властей авиакомпании нескольких стран приостановили полёты в воздушном пространстве страны. В частности, Украина сделала это 26 мая.
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