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1+1: Рада собирается признать Лукашенко угрозой международной безопасности

Материал представлен в переводе ИноТВ
Верховная рада Украины собирается признать Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Как передаёт «1+1», в проекте постановления, который рассмотрит украинский парламент говорится, что посадка самолёта в Минске поставила под угрозу жизни пассажиров и экипажа, а действия белорусских властей, очевидно, содержат признаки международного терроризма.

Признать Лукашенко угрозой международной безопасности — такое постановление может рассмотреть сегодня Верховная рада. Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков. В проекте постановления говорится, что вынужденная посадка самолёта в Минске поставила под угрозу жизни пассажиров и экипажа, а действия белорусских властей, очевидно, содержат признаки международного терроризма. 

Самолёт, который следовал из Афин в Вильнюс 23 мая с помощью истребителя перехватили и посадили в Минске. После с борта сняли и задержали белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его девушку. Из-за действий белорусских властей авиакомпании нескольких стран приостановили полёты в воздушном пространстве страны. В частности, Украина сделала это 26 мая. 

Дата выхода в эфир 03 июня 2021 года. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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