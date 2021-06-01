La Tribune: угроза отключения от SWIFT заставит Путина отступиться от Лукашенко

В Европейском парламенте в конце апреля пригрозили России отключить её от системы SWIFT, и это может стать «настоящей ядерной бомбой» для российской экономики, пишет обозреватель в La Tribune. Так что, по его словам, Путин вряд ли станет бросать дополнительные силы на помощь Лукашенко.

Режим Лукашенко явно не рассчитывал на то, что история с разворотом самолёта вызовет такой международный резонанс, пишет экономист Мишель Санти в своей статье для La Tribune. По его словам, Лукашенко теперь совсем не интересуется своей репутацией, поскольку он уверен, что Россия его защищает и будет всегда поддерживать.

Но российские деловые элиты относятся к Лукашенко и его «пособникам» с большим недоверием, отмечает автор статьи. Они выступают против того, чтобы Россия тратила хоть какие-то дополнительные ресурсы на Белоруссию. В этом обозреватель и видит ограниченность поля действия для Путина: оно определяется российскими элитами, которые будут против того, чтобы Россия активно вмешивалась и действовала в пользу нынешних белорусских властей. Над ними висит другая угроза, гораздо более серьёзная — исключение России из системы международных платежей SWIFT*.

Таким отключением пригрозили России в Европейском парламенте 29 апреля в случае, если она вторгнется на Украину. «Настоящая ядерная бомба, которая может разрушить российскую экономику», — отмечает автор статьи, напоминая про проблемы, с которыми столкнулся Иран, чья экономика обрушилась на 50%, когда в 2012 году её отключили от SWIFT. Россия с помощью этой системы получает деньги за продажу углеводородов, так что отключение от SWIFT обернётся как минимум снижением ВВП на 10 пунктов, денежным кризисом, массовым бегством капиталов.

Эти последствия Россия прочувствовала отчасти в 2014 году, когда некоторые российские банки попали в чёрный список США. Тогда Россия ввела свою национальную систему платёжных карт «Мир». Однако у неё успех ограничен, поскольку принимают её лишь в небольшом количестве стран. Кроме того, SWIFT попытались заменить Системой передачи финансовых сообщений, но к ней подключились только российские финансовые организации.

В качестве альтернативы иногда упоминают подключение России к китайской системе международных платежей. У Китая, как считают эксперты, больше шансов побороть доллар, чем у рубля. Впрочем, произойдёт это не в ближайшем будущем, поскольку китайская валюта представляет лишь 2% от всех мировых движений финансов, тогда как доллар — 40%.

«В малорадостном для российской экономики контексте, притом что в данный момент нет никакого выхода или настоящей альтернативы, Путин, у которого в приоритете Украина, скоро отступится от Лукашенко», — пишет автор статьи в La Tribune.