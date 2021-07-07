DELFI: Литва отгородится от Белоруссии дополнительными заграждениями

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что на границе с Белоруссией будет установлен дополнительный физический барьер в виде спирального заграждения. Кроме того, правительство намерено привлечь армию, чтобы остановить усилившийся поток нелегальных мигрантов. В то же время Шимоните заверила, что стрелять по нелегалам никто не будет, сообщает DELFI.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что правительство обратилось в парламент с призывом провести внеочередную парламентскую сессию для обсуждения ситуации на литовско-белорусской границе, где в последнее время резко усилился поток нелегальных мигрантов. Шимоните расценила это как «гибридную агрессию» со стороны Минска и объявила о намерении правительства установить дополнительные пограничные барьеры, а также привлечь армию к охране границы, сообщает DELFI.

«Сам процесс мы оцениваем как гибридную агрессию, направленную даже не против Литвы, а против ЕС. Основа, видимо, ЕС, а, кроме того, знают принципиальность позиции Литвы в отношении фальсификации результатов выборов и репрессий против гражданского общества», — цитирует DELFI заявление премьер-министра.



Она выразила мнение, что в направлении потока мигрантов в Литву и активно, и пассивно участвуют различные белорусские ведомства, которые, по её словам, намеренно создают нелегалам все условия для пересечения границы. «И за всем этим мы видим цель нанести ущерб нашей стране, возможно, дестабилизировать ситуацию. Особенно сложна эта ситуация из-за военных учений «Запад», которые будут проводить летом и осенью, — это дополнительный контекст, который надо иметь в виду», — заявила Шимоните.



Премьер-министр заверила, что правительство уже предприняло ряд тактических мер для решения проблемы. «На помощь призовут армию, так увеличим количество людей, которые физически будут следить за порядком на границе. Будет внедряться дополнительный физический барьер на границе, разделяющий Литву и Беларусь», — рассказала Шимоните.



Она пояснила, что все эти меры призваны в первую очередь «отвадить» тех, кто занимается организацией потоков нелегальных мигрантов. «Это не каменная стена и не железная. Мы говорим о спиральном барьере, который использует армия», — цитирует DELFI заявление Шимоните.



По словам премьер-министра, правительство Литвы уже в ближайшую пятницу планирует утвердить проект закона, который парламент должен рассмотреть в срочном порядке. Внеочередную сессию необходимо провести, чтобы упростить и ускорить процесс рассмотрения прошений о предоставлении убежища, учитывая возросший поток беженцев, говорится в статье. «Мы своими силами не в состоянии решить эту проблему, многое зависит от договорённостей с другими сторонами и их последствий», — отметила Шимоните.



Она также заверила, что «армия на границе стрелять не будет», сообщается в статье. «Мне очень жаль и очень страшно было слышать такие заявления. Я предлагаю всем серьёзно оценивать свои слова. Эти люди, как правило, жертвы режима и бизнеса, которым наплевать на людей и их права. Их часто обманывают, рассказывая истории о том, что в ЕС попасть очень просто, надо лишь заплатить большую сумму», — приводит DELFI слова главы литовского кабинета.



С человеческой точки зрения, судьбы нелегальных мигрантов трагичны, поэтому и подход к решению этой проблемы должен быть ответственным, подчеркнула Шимоните. Из-за большой протяжённости границы физические ресурсы Литвы ограничены, поэтому военные будут дежурить вместе с пограничниками, создавая двойной заслон, сообщила премьер-министр.



Кроме того, потребуется содействие со стороны муниципалитетов, чтобы предоставить жильё мигрантам на время изоляции в условиях пандемии. После чего их будут переводить в компактные места временного проживания, которые сейчас подыскивают, рассказала Шимоните.