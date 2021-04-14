Das Erste: нарушители тишины — артиллерия бундесвера готовится устрашать Россию в Литве

Бундесвер проводит учения на военном полигоне Альтенграбов в рамках подготовки к совместной с НАТО операции по устрашению России в Литве, сообщает Das Erste. В манёврах используются самые большие артиллерийские орудия, находящиеся на вооружении альянса. Выстрелы и громыхающая военная техника — всё это нарушает покой на полигоне, который обычно служит тихим убежищем для диких животных, рассказывает немецкий телеканал.

Обычно военный полигон Альтенграбов — это тихое убежище для диких животных. Даже волчьи стаи чувствуют себя здесь вольготно. Но сейчас по полям с грохотом ездят «Мардеры» и самоходные гаубицы. Учения продлятся две недели. Тренировочный артиллерийский батальон 352 из Мюнстера в Нижней Саксонии готовится к операции в Прибалтике, а именно Литве. В рамках НАТО бундесвер обязан принять участие в этой операции. Её цель — обеспечить безопасность восточного фланга государств-союзников.

АЛЬФРЕД ГРЕТЕ, командир учебного артиллерийского батальона 352: Литва — это государство — член НАТО. Оно тяготеет к Западу. Сейчас там всё спокойно и стабильно, но в 2014 году НАТО решило заранее разместить там войска Запада, чтобы послать сигнал. В этом и заключается наша задача. Это задача нашего подразделения на этот год и следующие три.

Говоря открытым текстом, речь идёт об устрашении России. Для этого важно, чтобы войска были в форме, говорит командир. Самый важный элемент — это взаимодействие воздушных и сухопутных войск. Альтенграбов — это один из немногих полигонов, где можно стрелять из самого большого артиллерийского орудия НАТО.

СИЛЬВЕСТЕР ГЛЮЗИНГ, старший сержант — артиллерист: Используя стандартные боеприпасы, мы можем стрелять на максимальную дистанцию в 30 километров. С помощью более дальнобойных снарядов — в 40 километров.

Учения проходят при соблюдении ограничений в связи с пандемией коронавируса. То, что некоторые из солдат не носят маски, связано с тем, что участвовать в учениях разрешается только тем, у кого отрицательный результат на COVID-19. К тому же учения проходят в маленьких группах, которые друг с другом не контактируют. На выходных же в Альтенграбов вновь вернётся природная тишина.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2021 года.