Yle: Финляндия помогает Литве в надежде предотвратить собственный миграционный кризис

Финляндия откликнулась на просьбу стран Балтии, которые страдают от наплыва незаконных мигрантов из Белоруссии, и направила по два человека на помощь Латвии и Литве, сообщает Yle. Президент Финляндии Саули Ниинистё также подтвердил, что уже обсуждал с правительством возможный миграционный кризис и попросил предоставить отчёт о том, какая ведётся подготовка на случай, если на восточной границе вдруг появится брешь.

Обычно число нарушителей границы между Белоруссией и Литвой не превышает 100 человек за год. Однако за последние месяцы их счёт пошел уже на третью тысячу, и в Европе уверены, что это «спланированная операция» белорусских властей, пишет Yle. На помощь странам Балтии были направлены пограничники из других стран ЕС, в том числе из Финляндии.



В начале июля Агентство Евросоюза по контролю внешних границ Frontex обратилось к странам ЕС с просьбой оказать Латвии и Литве помощь в пограничном контроле из-за увеличения потока нелегальных мигрантов. В Литве из-за этого даже было введено чрезвычайное положение, напоминает автор.



Финляндия откликнулась на просьбу и отправила в Латвию один патруль из двух человек, а в Литву — двух пограничников и одно транспортное средство. Однако с машиной вышла накладка, сообщается в статье: сначала финны отправили в Литву фургон, но выяснилось, что он не способен двигаться по пограничному бездорожью. Теперь финская сторона пытается передать своим пограничникам внедорожник, а пока они патрулируют границу на литовских машинах вместе с литовским пограничником.



Сотрудники финской погранслужбы будут выполнять свою миссию четыре недели, затем их сменят другие, и так они будут меняться до начала декабря. Рабочая смена длится десять часов и может приходиться как на дневное, так и на ночное время. Тип местности финнам хорошо знаком: похожие на Финляндию хвойные леса, поля и небольшие реки, отмечается в статье.



Общая протяжённость границы Литвы и Белоруссии составляет более 600 км, но при этом на ней нет забора — вместо него там сделана вспаханная полоса. Если нарушитель незаконно пересекает границу, то его следы остаются на земле. Именно эти следы и ищут сотрудники пограничной службы, поясняет Yle. Как правило, на литовской стороне нелегалы сами ждут пограничников и сдаются властям, а потом обращаются с просьбой предоставить убежище.



Финские пограничники рассказали журналистам, что работа на литовско-белорусской границе в целом сравнима со службой на финско-российской. Основное различие заключается в том, что между Финляндией и Россией нет вспаханной полосы, поэтому там в каждом патрульном отряде есть собака, способная учуять нелегалов.



Кроме того, на этом участке литовской границы установлены камеры слежения, которые фиксируют движение круглосуточно. По словам литовских пограничников, в последние дни они вообще «не видели» никакой охраны на белорусской стороне, хотя ширина пограничной полосы составляет всего несколько десятков метров, а сторожевые вышки белорусов «стоят пустые». Белорусские пограничники также прервали обмен информацией с литовскими коллегами, сообщается в статье.



При этом с мая месяца через границу с белорусской стороны стало переходить большое количество нелегалов, в первую очередь это выходцы из Африки и с Ближнего Востока. Только в июле границу с Литвой пересекли около 1400 просителей убежища. «Литовские власти предполагают, что это делается с санкции белорусских властей, а Александр Лукашенко таким образом пытается надавить на Евросоюз, наложивший на его режим санкции», — пишет Yle.



С похожей проблемой столкнулись и другие страны ЕС, граничащие с Белоруссией — Латвия и Польша. Однако они пока страдают в меньшем объёме, поскольку основная часть мигрантов направляется в Литву, говорится в статье. Глава службы Frontex Фабрицио Леджери уверен, что это «спланированная кампания белорусских властей» по оказанию политического давления на Евросоюз.



На прошлой неделе делегация Frontex побывала в Литве. Во время этого визита Леджери заявил, что это «первая операция быстрого реагирования» в данной части Евросоюза, и призвал относиться к ситуации «со всей серьёзностью». По мнению главы Frontex, Лукашенко лишь «прикрывает» наплыв мигрантов вакцинацией от коронавируса, разрешив безвизовый въезд всем желающим привиться от коронавирусной инфекции, пишет Yle.



Литва стала второй после Греции страной ЕС, где разворачивают подобную общеевропейскую операцию по защите внешних границ, подчёркивается в статье: «Всего в ней задействовано около шестидесяти пограничников, тридцать транспортных средств и два вертолёта».



Кроме того, агентство Frontex направило туда специалистов по поддержке беженцев и при необходимости готово наращивать своё присутствие в Литве. Frontex обещает также обеспечить помощь при депортации нелегалов — как добровольной, так и принудительной: агентство готово помочь подготовить депортацию и организовать депортационные рейсы, поясняется в статье.



Со своей стороны, Литва планирует установить на границе с Белоруссией 500-километровый забор с колючей проволокой. Дания и Словения уже пообещали обеспечить литовскую сторону колючей проволокой, а Финляндия отправила в Литву не только четверых пограничников, но и палатки и пледы для беженцев, пишет Yle.



Обитатели временного центра размещения для мигрантов в Литве рассказали, что каждый из них заплатил за дорогу в Европу от трёх до полутора десятков тысяч евро. По их словам, через белорусский лес к границе они шли по GPS, а план перехода границы разрабатывался ещё до прибытия в Минск. Кроме густого леса, многим также пришлось преодолевать вброд небольшую реку Катра, разделяющую Литву и Белоруссию. Примерно половина из этих нелегалов приехали из Ирака, остальные — из других стран Ближнего Востока и Центральной Африки, сообщается в статье.



В Министерстве внутренних дел Финляндии уверены, что нынешний наплыв мигрантов — это «спланированная операция» белорусских властей. «Сложно в этой ситуации сделать какие-то другие выводы. Это явление, при котором мигрантов используют как инструмент политики, становится всё более обыденным. У нас уже есть пример Турции и Греции и недавний — Испании и Марокко», — заявила в интервью Yle Минна Хулкконен, руководитель отдела миграции МВД Финляндии.



По мнению властей, Финляндия и сама уже становилась жертвой такого давления: «Между октябрём 2015-го и февралём 2016 года Россия, как предполагается, пропустила через свои границы в сторону Финляндии около двух тысяч просителей убежища. В Европе в то время бушевал миграционный кризис, а за предыдущий год Евросоюз неоднократно вводил антироссийские санкции», — пишет Yle.



В МВД также заверили, что с тех пор было многое сделано, чтобы избежать повторения подобных ситуаций. Правительство Юхи Сипиля начало процесс по изменению финского иммиграционного законодательства, в частности были ужесточены требования для предоставления убежища, обжалования решений, подачи повторных заявлений и воссоединения семьи.



На прошлой неделе президент Финляндии Саули Ниинистё также объявил, что он уже обсуждал возможное повторение миграционного кризиса с правительством. По его словам, он попросил кабинет министров предоставить отчёт о том, какая ведётся подготовка на случай, если на восточной границе вдруг вновь «появится брешь», пишет Yle.



По словам главы МВД Финляндии, план на этот случай уже есть, однако ещё далеко не всё готово к возможному новому наплыву нелегалов. Сейчас в Министерстве юстиции Финляндии также готовятся поправки к закону о чрезвычайном положении, и МВД хочет, чтобы в нём был учтён и «внезапный приезд большого количества нелегальных мигрантов», заключает Yle.