Independent: из-за перебоев с поставками продовольствия британские семьи рискуют остаться без Рождества

Кризис с цепочками поставок Великобритании, наступивший после брексита, может «отменить Рождество» и вызывать нехватку продовольствия даже в 2022 году, пишет The Independent со ссылкой на лидеров отрасли.



Глава компании Co-operative Group Стив Марреллс заявил в среду, что сейчас наблюдается самый серьёзный дефицит продуктов питания, который он когда-либо видел.



А управляющий директор сети супермаркетов Iceland Ричард Уолкер предупредил, что из-за перебоев с поставками в этом году для некоторых семей Рождество может быть «отменено».



Другие руководители, работающие в пищевой отрасли, сообщили The Independent, что, согласно их ожиданиям, проблемы с продовольствием сохранятся и в следующем году. Произойдёт это в том случае, если не будут приняты срочные меры для решения таких проблем, как нехватка квалифицированных заводских рабочих и водителей грузовиков.



Ник Аллен, исполнительный директор Британской ассоциации мясопереработчиков (BMPA), в которой работает более 75 тыс. человек, предсказал, что в 2022 году перебои с поставками будут продолжаться, и обвинил британское правительство в «отрицании» такой проблемы, как нехватка рабочей силы.



В беседе с изданием The Independent он заявил: «Полки супермаркетов кажутся скудноватыми. Я думаю, что это станет нормой — в обозримом будущем выбор продукции на полках будет меньше. На данный момент складывается ощущение, что спад в секторе продолжится и в следующем году».



Как отмечает издание, правительству британского премьера Бориса Джонсона уже было предложено упростить иммиграционные правила, чтобы некоторые граждане ЕС, покинувшие Великобританию во время брексита, могли вернуться и помочь заполнить серьёзные пробелы в рабочей силе.