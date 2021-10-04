Welt: пустые прилавки и нет бензина — для Джонсона всего лишь «трудности адаптации»

«Трудности адаптации» — так Джонсон называет то, с чем сейчас столкнулась Великобритания. Повсюду не хватает сотрудников для простой, плохо оплачиваемой работы. Полки в супермаркетах пустуют, потому что поставщики не привозят товар. Многие заправки не работают из-за отсутствия бензина. Британцы раздражены и разочарованы, и вряд ли две сотни военных, которые должны сесть за руль грузовиков вместо отсутствующих водителей из ЕС, смогут что-то изменить, отмечает немецкий телеканал Welt.

«Извините, не работает» написано на многих бензоколонках в Великобритании. Раздражённые граждане и длинные очереди на заправках. С сегодняшнего дня 200 военнослужащих должны помогать перегонять грузовики, которые, вообще-то, должны были вести десятки тысяч водителей грузового транспорта из ЕС, которых здесь больше нет из-за брексита и коронавируса. Бензина больше нет — для британского премьера это всего лишь проблема слишком высокого спроса. На встрече консерваторов в Манчестере Джонсон подчёркнуто спокойно отстаивал свой курс.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Избиратели в 2019 году в очередной раз подтвердили, что хотят, чтобы неисправная экономическая модель, основывающаяся на низких зарплатах, невысокой квалификации и хронически низкой производительности, осталась в прошлом. От всего этого мы сейчас уходим.

«Трудности адаптации» — так Джонсон называет то, с чем сейчас столкнулась Великобритания. Повсюду не хватает персонала для простой, плохо оплачиваемой работы. Полки в супермаркетах пустуют, потому что поставщики не привозят товар. На фермах говорят, что скоро придётся убивать тысячи свиней, потому что не хватает забойщиков скота. Тех, кто хоть как-нибудь может водить грузовик, призывают откликнуться.

Теперь британское правительство в отчаянии обратилось с письмом к немецким гражданам на острове: «Если вы больше не работаете в этой отрасли, мы хотели бы убедить вас вернуться. Ваши навыки и опыт ещё никогда не были так необходимы, как сейчас». Теперь Даунинг-стрит хочет привлечь сотрудников при помощи временных виз. Тогда они смогут остаться в Великобритании не до Рождества, а до февраля. Брексит оставляет следы, британцы разочарованы. Могут ли это как-то изменить две сотни военнослужащих армии, остаётся сомнительным.

Дата выхода в эфир 04 октября 2021 года.