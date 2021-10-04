Guardian: нарушение цепочек поставок грозит мировой экономике «идеальным штормом»

Всплеск потребительского спроса на фоне пандемии вызвал ряд глобальных проблем. По мнению экспертов, сочетание трёх элементов: нехватки энергии, дефицита рабочей силы и перебоев с транспортом — могут сбить мировую экономику с привычного курса, пишет The Guardian.

«Всё шло очень хорошо. Успешные программы вакцинации способствовали восстановлению мировой экономики после пандемии, фондовые рынки вернулись к рекордным максимумам, а цены выросли настолько, что опасения по поводу дефляции остались в прошлом», — пишет The Guardian.

«Недостаточность поставок изначально вызывала сомнения о доступности роскошных автомобилей или достаточном количестве игровых приставок под нашими рождественскими ёлками. Но теперь она превращается в полномасштабный кризис с нехваткой энергии, рабочей силы и транспорта от Ливерпуля до Лос-Анджелеса, от Циндао до Квинсленда», — отмечает издание.

По словам The Guardian, все эти проблемы так или иначе связаны с всплеском потребительского спроса, которому способствовала пандемия. Но вместе они грозят превратиться в «идеальный шторм», способный сбить мировую экономику с курса.

Советник страхового гиганта Allianz и президент Куинз-колледжа в Кембридже Мохамед Эль-Эриан говорит, что неожиданное падение объёмов производства в Китае на этой неделе явилось чётким предупреждением о том, что мировая экономика может резко обрушиться, в то время как цены продолжат стремительно идти вверх. Подобный «двойной удар Судного дня» едва не потопил Британию в 1970-х, обращает внимание издание.

«Проблемы с цепочкой поставок носят гораздо более серьёзный характер, чем ожидало большинство политиков. Впрочем, компании удивлены этим в меньшей степени», — сказал Эль-Эриан. — Правительствам необходимо быстро переосмыслить свои мнения, потому что три элемента — сфера предложения, транспорт, рабочая сила — объединяются, чтобы вызвать стагфляционный ветер во всей мировой экономике».

Дефицит энергии наиболее ярко иллюстрирует существующую проблему. В Британии растёт количество заправок, на которых исчерпываются запасы топлива, а городам на севере Китая приходится нормировать потребление электричества и приостанавливать работу заводов перед самым пиком предрождественских закупок на Западе, обращает внимание The Guardian.

Обе страны были застигнуты врасплох, так как у них не оказалось достаточных топливных резервов. Всё это происходит в тот самый момент, когда весь мир стремительно скупает энергоресурсы, цена на которые заметно возросла за последние месяцы, отмечает издание.

В августе из-за нехватки полупроводников производство автомобилей в Великобритании сократилось на 27% в годовом исчислении, что привело к значительному падению экспорта в Австралию, США и Китай. В четверг Stellantis, производитель Volkswagen, Ford и Opel, объявил о новых временных закрытиях предприятий в Германии в связи с недостаточным количеством микропроцессоров.

Но даже если бы удалось решить проблемы с ресурсами и производством, возникла бы другая проблема — подорожание перевозки товаров. На некоторых загруженных маршрутах, например из Китая в крупнейший европейский порт Роттердам, стоимость доставки контейнера за последний год выросла в шесть раз, подчёркивает The Guardian.

После прибытия продукции в порт трудности не заканчиваются. Нехватка рабочей силы представляет собой последнюю проблему на «всё более мучительном пути» товаров к конечному пункту назначения. Отсутствие водителей грузовиков во многих частях Европы, отчасти из-за споров по поводу условий труда, а отчасти из-за сохраняющихся COVID-ограничений, приводит к задержкам, утверждает издание.

Эксперт по цепочкам доставок из Университета Эдит Коуэн в Западной Австралии Флавио Ромеро Макао считает, что спровоцированный пандемией массовый потребительский спрос нарушил тонко сбалансированную глобальную экономическую экосистему. По его словам, мир оказался наводнён долларами от правительственных компенсаций, потому что люди, «как сумасшедшие», скупают всё — от телефонов с ноутбуками до тренажёров.

«Повышенный спрос плюс ограниченное предложение равняются инфляции: выхода нет. Сложите все эти элементы вместе и получите идеальный шторм», — рассуждает Макао.

Всё чаще раздаются предупреждения об угрозе стагфляции. Среди экономистов укрепляется мнение, что центральным банкам, возможно, придётся спешно повысить процентные ставки, если инфляция сохранится во всём развитом мире, в первую очередь, в США и Британии.

Смена парадигмы монетарной политики после многих лет дешёвого кредита может сопровождаться «перебалансировкой» мировой экономики. Ведь страны стремятся сократить цепочки поставок и стать более самодостаточными за счёт всё более автаркической политики, которая способствует независимости от импорта, поясняет издание.

Ромеро Макао считает, что многие компании могут перенести производство из Китая, где заканчивается дешёвая рабочая сила, положившая начало его экономическому чуду, в такие страны, как Вьетнам и Мексика. В последней, по словам эксперта, затраты на рабочую силу ниже, чем в КНР, что делает её особенно привлекательной для американских компаний.

Главный инвестиционный директор компании Moneyfarm Ричард Флакс утверждает, что кризис уже подтолкнул политиков и лидеров бизнеса к переосмыслению своего курса. «Крупные корпорации и правительства пересматривают свои цепочки поставок важнейших товаров, уделяя внимание безопасности поставок, а также стоимости. Мы ожидаем, что цепочки поставок в некоторых секторах сократятся в ответ на COVID, либо через переориентацию, либо по мере того, как компании попытаются диверсифицировать свои источники поставок», — заявил он.