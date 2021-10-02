France 24

Журналист: Европа сама дала Кремлю власть над своей экономикой

Материал представлен в переводе ИноТВ
Попав в зависимость от российского газа, европейские государства дали Москве огромное влияние на свою экономику, заявил в эфире France 24 редактор международного отдела The Daily Beast Нико Хайнс. Как отметил журналист, если даже нынешние не слишком серьёзные экономические сбои в Европе привели к тяжёлым последствиям, то страшно и представить, что может сделать Москва, если действительно захочет навредить соседям.
НИКО ХАЙНС, международная редакция The Daily Beast: Мы, европейцы, сами поставили себя в такое положение, что от поставок газа из России зависит практически весь континент. И до сих пор Москва вела себя весьма осторожно и старалась обеспечить качественные и чистые поставки газа как минимум для Северо-Восточной Европы — то есть для нас, крупных инвесторов. За все те годы, пока мы на Россию полагались, эти поставки не прерывались никогда. 
Но если посмотреть, как она поступала с теми странами, которые находятся с ней в состоянии соперничества или конфликта — к примеру с Прибалтийскими государствами или Украиной, — то там вдруг либо по конкретно заявленным причинам, либо по каким-то тайным соображениям, которые нам не разъясняли, поставки либо прерывались, либо сокращались. И эти страны ощутили серьёзные и пагубные последствия. 
Мы дали Кремлю такую огромную власть над целыми экономиками наших стран! И если он захотел бы прекратить поставки газа в Европу, это обернулось бы для нас гигантским и разрушительным эффектом. Только присмотритесь к нынешним проблемам — у нас всего-то слегка не хватает водителей грузовиков, а на улицах уже хаос. Представьте себе, что случилось бы, если бы Россия намеренно приложила усилия и попыталась при помощи поставок газа нам навредить. 
 
Дата выхода в эфир 01 октября 2021 года.  
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France 24 Франция Европа
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