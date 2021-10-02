Журналист: Европа сама дала Кремлю власть над своей экономикой

НИКО ХАЙНС, международная редакция The Daily Beast: Мы, европейцы, сами поставили себя в такое положение, что от поставок газа из России зависит практически весь континент. И до сих пор Москва вела себя весьма осторожно и старалась обеспечить качественные и чистые поставки газа как минимум для Северо-Восточной Европы — то есть для нас, крупных инвесторов. За все те годы, пока мы на Россию полагались, эти поставки не прерывались никогда.

Но если посмотреть, как она поступала с теми странами, которые находятся с ней в состоянии соперничества или конфликта — к примеру с Прибалтийскими государствами или Украиной, — то там вдруг либо по конкретно заявленным причинам, либо по каким-то тайным соображениям, которые нам не разъясняли, поставки либо прерывались, либо сокращались. И эти страны ощутили серьёзные и пагубные последствия.

Мы дали Кремлю такую огромную власть над целыми экономиками наших стран! И если он захотел бы прекратить поставки газа в Европу, это обернулось бы для нас гигантским и разрушительным эффектом. Только присмотритесь к нынешним проблемам — у нас всего-то слегка не хватает водителей грузовиков, а на улицах уже хаос. Представьте себе, что случилось бы, если бы Россия намеренно приложила усилия и попыталась при помощи поставок газа нам навредить.

Дата выхода в эфир 01 октября 2021 года.