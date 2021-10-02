Журналист: Европа сама дала Кремлю власть над своей экономикой

04:00
Госдеп осудил отказ властей Кубы в разрешении провести демонстрации 15 ноября
Госдепартамент США осудил решение кубинских властей отказать демонстрантам в проведении акций протеста 15 ноября.
03:42
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях на севере Сибири
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температурные аномалии будут доходить до 10-12 градусов на севере Сибири в ближайшие пять-семь дней.
03:19
Астронавты на МКС выполнят шесть выходов в открытый космос в 2022 году
Из американского сегмента Международной космической станции (МКС) в 2022 году планируется провести шесть выходов в открытый космос.
03:00
В Египте стартует совместное с Россией учение ВДВ
В Египте стартует совместное с Россией учение ВДВ «Защитники дружбы».
02:41
Диалог с оппозицией в Венесуэле останавливается из-за экстрадиции дипломата в США
Власти Венесуэлы заявили, что останавливают участие в диалоге с оппозицией, который проходит в Мехико, из-за экстрадиции венесуэльского дипломата Алекса Сааба в США.
02:24
В Берлине 46 полицейских пострадали в ходе расселения сквота
По меньшей мере 46 сотрудников полиции Берлина пострадали в результате операции по выселению левых активистов из незаконно занятого дома.
01:56
Новый порядок выезда детей за границу начинает действовать в России
Приказ, утверждающий новый порядок выезда детей за границу, вступает в силу в России 17 октября.
01:37
При пожаре в Свердловской области погибли четыре человека
Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырёх человек при пожаре в частном доме в Свердловской области.
01:19
Билл Клинтон пробудет в больнице ещё день
Бывший президент США Билл Клинтон, госпитализированный с заражением крови, пробудет в больнице ещё сутки.
01:01
В России впервые отмечают День отца
В России 17 октября впервые отмечают День отца.
00:59
Минеев о нокауте Исмаилова: даже неловко, что это произошло на глазах его семьи
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи.
00:50
Исмаилов: Минеев, ты засранец, но я выражаю тебе уважение
Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал поражение от Владимира Минеева в главном поединке турнира AMC Fight Nights 104.
00:42
Исмаилову вызвали врачей в клетку после поражения от Минеева
Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов потерял сознание после поражения от Владимира Минеева в главном поединке турнира AMC Fight Nights 104.
00:40
Киноэкипаж перешёл с МКС в корабль «Союз» для возвращения на Землю
Киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд перешел с Международной космической станции в корабль «Союз МС-18» для возвращения на Землю.
00:37
Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде
Состоялся главный бой турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи, в котором сошлись Владимир Минеев и Магомед Исмаилов.
00:29
Шашилов считает, что Миронова должна больше верить людям
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о подготовке Светланы Мироновой к олимпийскому сезону.
00:21
Вагабов нокаутировал Юсефи и стал чемпионом Fight Nights
Российский боец Вагаб Вагабов завоевал титул чемпиона Fight Nights в полутяжёлом весе.
00:19
Вильфанд: опасные погодные условия ожидают ряд регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что мощный циклон будет причиной опасной погоды с сильными осадками, ветром и ураганами в Хабаровском, Приморском краях, на Сахалине, Камчатке и Курильских островах в ближайшие дни.
00:00
В Госдепе осудили эскалацию ситуации в Йемене со стороны хуситов
США осудили эскалацию напряжённости в йеменском городе Марибе со стороны хуситов и призвали их обеспечить безопасный проход для мирного населения.
23:47
Витория: в случае с потасовкой арбитр должен был сделать что-то
Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал массовую потасовку в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (2:2).
23:43
СК проводит проверку после травмирования детей при ЧП с противогазом под Астраханью
Следователи проводят проверку по факту травмирования четырёх детей при ЧП с противогазом в Астраханской области. Об этом заявили в региональном управлении СК России.
23:26
Кудерметова и Рыбакина проиграли парный финал турнира в Индиан-Уэллсе
Китаянка Си Сувэй и бельгийка Элисе Мертенс выиграли финал WTA в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.
23:25
Во Франции прошли манифестации против санитарных пропусков
Более 40 тыс. человек приняли участие в протестных акциях против санитарных пропусков по всей Франции в субботу, 16 октября.
23:15
Карасёв: про потасовку не буду ничего комментировать
Российский арбитр Сергей Карасёв, работавший на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Динамо» (2:2), поделился впечатлениями от встречи.
23:09
В Индии 18 человек погибли из-за сильных ливней и оползней
По меньшей мере 18 человек погибли в результате непогоды в индийском штате Керала. Об этом сообщает газета Hindustan Times.
22:54
Жиго пропустит матч с «Зенитом» из-за перебора жёлтых карточек
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго пропустит матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
22:52
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с двумя автобусами в Нижнем Новгороде
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
22:43
Щербакова заявила четверной лутц на произвольную программу Budapest Trophy
Чемпионка мира — 2021 Анна Щербакова заявила элементы ультра-си на произвольную программу на турнире Budapest Trophy.
22:36
Вице-спикер Госдумы призвал объяснять необходимость вакцинации от COVID-19
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой призвал объяснять гражданам необходимость вакцинации от коронавируса.
22:24
Бакаев: сказал Мозесу, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, как ответил на критику партнёра по команде Виктора Мозеса.
22:19
Террористы совершили десять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили десять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
22:16
Джикия: в раздевалке спрошу, где у «Спартака» нападающие
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (2:2).
22:11
Источник: Щербаковой и Хромых запретили общаться с прессой на Budapest Trophy
Подопечным Этери Тутберидзе Анне Щербаковой и Майе Хромых запрещено общаться с журналистами на турнире Budapest Trophy.
22:02
В результате взрыва противогаза в Астраханской области пострадали четыре ребёнка
В Астраханской области четыре ребёнка пострадали при взрыве противогаза и его составляющих. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона.
21:56
Шварц: нам не хватило концентрации и хладнокровия, чтобы довести игру до победы
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» (2:2).
21:50
Витория: «Спартак» заслуженно отыгрался в матче с «Динамо»
Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (2:2).
21:47
В МВД назвали причину ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде
Причиной аварии с автобусами в Нижнем Новгороде, в результате которой пострадали 24 человека, стал грузовик, который не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ.
21:46
Арбитр Карасёв станет гостем программы «Вечерний Ургант»
Российский арбитр Сергей Карасёв станет гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
21:40
Агент Сафонов: Шунин не выручил сегодня, логичнее было бы поставить Лещука
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился впечатлениями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими клубами «Спартак» и «Динамо» (2:2).
21:35
Джикия объяснил массовую потасовку футболистов в матче «Спартак» — «Динамо»
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал потасовку в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (2:2).
21:32
Заведено дело по факту убийства пациента в клинике в Якутии
Уголовное дело возбуждено по факту нападения пациента наркологической клиники в Якутске, в результате которого умер один человек и ещё пятеро пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
21:30
Спиридонов: радует, что у «Спартака» появились яйца
Чемпион Европы по волейболу и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов поделился впечатлениями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (2:2).
21:17
Мостовой: Тюкавин стал антигероем после матча «Спартак» — «Динамо»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими клубами «Спартак» и «Динамо» (2:2).
21:15
Омбудсмен рассказала о состоянии отравившихся в Подмосковье детей
Более 30 детей находятся на лечении в медучреждениях Подмосковья после отравления. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
21:13
Самодурова: упора на тройной аксель пока нет
Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова прокомментировала своё выступление на турнире Budapest Trophy.
21:06
«Сочи» обыграл «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ
«Сочи» на своём поле обыграл «Ростов» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:59
В Минздраве рассказали о нападении пациента на соседей по палате в якутской клинике
Пять человек получили ранения в результате нападения пациента наркодиспансера в Якутске, один скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.
20:57
«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Спартак» в концовке встречи ушёл от поражения в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (2:2).
20:45
Кофрие прокомментировал массовую драку в матче «Спартак» — «Динамо»
Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал потасовку в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
20:41
Глава фракции «Слуга народа» в Раде потребовал «немедленно освободить» Саакашвили
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия потребовал немедленного освобождения арестованного в Грузии экс-президента этой страны, украинского гражданина Михаила Саакашвили.