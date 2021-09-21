WSJ: низкие запасы газа в США и Европе могут привести к рекордному росту цен

Цены на газ в США резко растут, вызывая опасения о возможных перебоях поставок зимой и рекордной стоимости газа, сообщает The Wall Street Journal. Причиной роста цен являются низкие запасы, вызванные целым рядом природных катаклизмов, таких как ураган Ида и аномальная жара. Аналитики утверждают, что цены на голубое топливо могут побить все рекорды сланцевой эры, даже если зима не будет очень холодной.
Цены на природный газ в США резко растут, порождая беспокойство о возможных зимних перебоях с поставками и рекордных уровнях стоимости в сланцевую эру, пишет The Wall Street Journal. Издание сообщает, что цены на природный газ в США удвоились за последние полгода: причём рост только в сентябре составил 17%.
По мнению аналитиков, при таком темпе цены могут достичь рекордного уровня за всё время с начала сланцевой эры, даже при условии не самой холодной зимы. Согласно оценкам управления энергетической информации США, на данный момент запасов газа в стране на 16,5% меньше, чем в минувшем году. Между тем именно сейчас наступает время, когда производители заполняют резервы газа в преддверии зимы — периода самого высокого спроса на голубое топливо. «Время заполнить резервы на зиму стремительно уходит», — приводит издание слова аналитика Линдси Шнайдера. Ситуация также осложняется из-за не самого высокого числа добывающих компаний: в сравнении с 2014 годом их количество снизилось в три раза, отмечает The Wall Street Journal.
Как пишет издание, невысокий уровень запасов объясняется целым рядом природных катаклизмов. Сильные морозы в феврале в Техасе привели к перепотреблению газа, а также покрыли льдом несколько скважин. Аномальная жара летом привела к повышенному расходу газа для кондиционеров. Наконец, налетевший в августе ураган «Ида» привёл к остановке добычи газа почти во всём Мексиканском заливе. Более того, более трети всех установок по добыче газа в заливе оставались закрытыми вплоть до минувшей пятницы, сообщает The Wall Street Journal.
Дефицит запасов газа актуален и для Европы, отмечает издание. Причиной стала и аномальная жара летом, а также снижение импорта газа из России. Согласно данным аналитика Goldman Sachs Саманты Дарт, запасы газа в северо-западной Европе сейчас на 24% ниже среднего уровня.
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