NBC: сенатор Круз заблокировал назначения Байдена, добиваясь санкций против «Северного потока — 2»

Американский сенатор Тед Круз заблокировал ряд назначений президента США Джо Байдена, чтобы таким образом вынудить его принять санкции против «Северного потока — 2», сообщает NBC. Другие противники трубопровода к его инициативе не присоединились. В одиночку политик не сможет препятствовать назначениям бесконечно, но из-за правила сената задержка может быть большой.

Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заблокировал ряд ключевых назначений в Госдепартаменте США, добиваясь от главы Белого дома Джо Байдена принятия санкций против российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает NBC. Речь идёт о 13 кандидатах, уже одобренных сенатским комитетом по международным отношениям. При этом в большинстве случаев они никак не связаны с той политикой, которую Вашингтон проводит в отношении российско-немецкого трубопровода. К тому же Круз блокирует назначения послов в полдюжины африканских стран.

Сенатор прибегал к таким мерам и раньше, даже во времена правления экс-президента США Барака Обамы. Недавно он мешал назначению директора ЦРУ и заместителя госсекретаря, но отозвал свои возражения после того как в марте администрация Трампа пообещала, что примет штрафные меры против компаний, задействованных в строительстве трубопровода по дну Балтийского моря. Этот проект удвоит поставки голубого топлива из России в Германию в обход Украины, чья экономика очень сильно зависит от транзитных сборов. По мнению демократов и республиканцев, это даст России рычаг влияние на бывшую советскую республику.

Другие противники газопровода не присоединились к инициативе Круза. По закону один сенатор не может бесконечно блокировать назначения, но он может использовать правила сената для запуска процессуальных действий, которым зачастую не удаётся выделить время во время заседаний органа, так как есть масса других животрепещущих тем, объясняет NBC.