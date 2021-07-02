Das Erste: Маас в Польше предостерёг от экономической изоляции России

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас после встречи со своим польским коллегой Збигневом Рау и разговора о «Северном потоке — 2» предостерёг от разрыва экономических связей с Россией. Он пояснил, что, одновременно изолируя Россию и Китай, Запад сам создаст крупнейшее в мире экономическое пространство, а это не в его интересах, сообщает Deutschlandfunk.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время своего визита в Польшу предостерёг от прекращения экономических связей с Россией, сообщает Deutschlandfunk. Если одновременно также изолировать Китай, Запад таким образом сам создаст крупнейшее экономическое пространство в мире.

Как сообщается в статье, Маас сделал высказывание после разговора со своим польским коллегой Збигневом Рау, речь в котором, среди прочего, шла о «Северном потоке — 2». Министр иностранных дел Германии подчеркнул, что, если Запад продолжит отгораживаться от России, то тем самым только ещё дальше подтолкнёт страну к сближению с Китаем, а это опасно для европейских интересов безопасности.

Рау, напротив, ещё раз подтвердил непринятие Польшей почти завершённого газопровода. «Северный поток — 2», по версии польской стороны, создаёт «дефицит безопасности» в регионе. Наряду с Украиной, странами Балтии и США Польша относится к числу наиболее активных противников газопровода, который должен поставлять российский газ прямо в Германию, в обход требовавшегося ранее транзита через восточные страны.

Другой темой, которая обсуждалась на встрече двух министров, был вопрос о репарациях Польше со стороны Германии за ущерб, нанесённый во Вторую мировую войну. Рау заявил, что нет никаких сомнений в ответственности Германии за «катастрофу войны», массовую гибель людей и имущественные потери, с которыми столкнулась его страна в годы войны. Также Рау сказал, что вид и способ получения компенсации продолжают оставаться открытым вопросом.

В свою очередь Маас ясно дал понять, что тема репараций, по убеждению немецкого правительства, закрыта как с юридической, так и с политической точки зрения, отмечает Deutschlandfunk.