Bild: Лукашенко назвал Хайко Мааса наследником нацистов

Выступая на мероприятии, посвящённом 80-летию нападения нацистской Германии на СССР, Александр Лукашенко назвал немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса «наследником нацистов», пишет Bild. Лукашенко также провёл параллель между вторжением нацистов и нынешними санкциями западных стран против Белоруссии.

Александр Лукашенко сделал ряд жёстких высказываний в адрес Германии и главы МИД ФРГ Хайко Мааса на фоне новых санкций западных стран, пишет Bild. «То, чего мы не ожидали, — что в этом коллективном заговоре примет участие и Германия», — заявил белорусский президент, выступая в Бресте, на церемонии, посвящённой 80-летию нападения нацистской Германии на СССР.

По словам Лукашенко, Запад выбрал «символическое» время для введения новых санкций: «80 лет прошло — и что сейчас? Что это такое? Новая «горячая» война? Мы не этого ожидали от тех, чьи предки уничтожили каждого третьего белоруса».

Как пишет Bild, Лукашенко «разыгрывает пропагандистскую карту», сравнивая санкции с преступлениями нацистов 80-летней давности, а также проводя линию между нынешней немецкой внешней политикой и её национал-социалистическим прошлым.

Кроме того, Лукашенко высказался в адрес министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса. «Вы кто? Вчера каявшийся немец или наследник нацистов?» — приводит Bild слова белорусского лидера.

Высказывание Лукашенко было раскритиковано Франаком Вячоркой, советником лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, пишет Bild. По словам Вячорки, Лукашенко «живёт в советском прошлом». Он также отметил, что своими словами белорусский президент пытается вбить клин между Европой и населением Белоруссии.