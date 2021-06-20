Меркель о 80-летии вторжения нацистов в СССР: «повод для стыда»

80-летие вторжения нацисткой Германии в СССР — это «повод для стыда», заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Немцы «в смирении склоняются» перед жертвами той захватнической войны и благодарят за «протянутую в знак примирения руку», сказала она, подчеркнув, что её страна всегда будет помнить о произошедшем и нести ответственность за преступления нацистского режима.
В преддверии 80-летия вторжения нацистской Германии в СССР немецкий канцлер Ангела Меркель назвала этот день «поводом для стыда», сообщает N-TV. «Стыда за безжалостную наступательную операцию и те ужасные вещи, которые немцы сделали людям на атакованных территориях», пояснила она.
«В смирении мы склоняемся перед теми немногими, кто пережил эту захватническую войну и жив до сих пор, — продолжила глава ФРГ. — Мы глубоко благодарны за то, что многие из этих людей протянули нам руку в знак примирения». Германия продолжает нести «ответственность за преступления нацистского режима». О них нельзя забывать, подчеркнула она: «этим мы обязаны миллионам жертв и их потомкам». Меркель также напомнила о том, что политика гласности и перестройки советского лидера Михаила Горбачёва в 1990-ые годы позволила Германии мирно воссоединиться. Её страна благодарная и за это, подчеркнула канцлер.
Однако во время своего выступления глава ФРГ также осудила действия России и Белоруссии в отношении оппозиции. Ей больно от того, как в этих странах ограничиваются инициативы гражданского общества или же создаются непреодолимые препятствия для их проявления. «Когда мирных демонстрантов и не полюбившихся оппозиционеров закрывают за решёткой, это сильно отягчает наши отношения», пояснила она.
Также она напоминал о том, что Кремль «аннексировал»* полуостров Крым в 2014, нарушив тем самым международное право, что неприемло для Германии и Европейского союза. Но в то же время она подчеркнула важность сохранения диалога с Россией. Обе страны «тесно связаны исторически, социально и экономически», добавила она. К тому же Германия зависит от международного сотрудничества, что показала пандемия и борьба с глобальным потеплением. А Россия играет в этом важную роль.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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