Das Erste: последний советский солдат-освободитель Освенцима скончался в Мюнхене

Последний освободитель Освенцима скончался на 98-ом году жизни в Мюнхене, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В возрасте 21 года родившийся в бывшем Советском Союзе Давид Душман смял на своём красноармейском танке заграждение нацистского концлагеря. Позднее он был тренером по фехтованию женской национальной сборной СССР, а также стал очевидцем теракта на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.

Умер последний освободитель Освенцима, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Ему был 21 год, когда он смял гусеницами своего танка ограждение концентрационного лагеря.

Последний из живущих освободителей нацистского концентрационного лагеря «Освенцим» Давид Душман скончался в возрасте 98 лет. Это подтвердил официальный представитель еврейской культурной общины Мюнхена, по словам которого, Душман скончался в ночь на субботу в мюнхенской больнице. По случаю его последнего дня рождения он был провозглашён почётным членом еврейской культурной общины, напоминает немецкий телеканал.

Как сообщает Das Erste, Душман был родом из бывшего Советского Союза и был на войне в качестве водителя танка, в том числе, участвовал в битве под Сталинградом. 27 января 1945 года в возрасте 21 года он смял на танке Красной армии ограждение нацистского лагеря смерти «Освенцим». «Мы ничего не знали об Освенциме», — рассказывал он в 2015 году в интервью немецкой Süddeutsche Zeitung.

Он вспоминал, что тогда «повсюду видел скелеты». «Они, шатаясь, выходили из бараков, сидели среди мёртвых и лежали. Ужасно. Мы бросили им все наши консервы и сразу же поехали дальше, чтобы прогнать фашистов», — рассказал журналистам Душман. Только после войны он в полной мере узнал об ужасах Освенцима.

Душман был одним из 69 солдат в его подразделении, кто пережил войну. После этого он с 1952 по 1988 год был тренером по фехтованию в женской национальной сборной Советского Союза. Также он был в Мюнхене на Олимпиаде 1972 года, когда там был совершён теракт против израильской команды. Как очевидец этих событий Душман позднее выступал в школах и рассказывал учащимся свою историю.

«Той физической и душевной боли, которую Вам пришлось перенести, но также и того знаменательного, что Вы достигли и Ваших выдающихся успехов хватило бы на три жизни», — резюмировала председатель еврейской культурной общины Шарлотте Кноблох по случаю 95-го дня рождения Давида Душмана, отмечает немецкий телеканал Das Erste.