ZDF: суд в Гамбурге приговорил бывшего эсэсовца к двум годам условно
Итак, условный срок для бывшего эсэсовца Бруно Д., которому сейчас 93 года. Для нас за процессом следил Кристиан Декер из нашей редакции по праву и юстиции. Добрый день, Кристиан! Как следует расценивать этот приговор?
КРИСТИАН ДЕКЕР, корреспондент ZDF: Суд пояснил, что речь об убийстве идёт не только в том случае, когда заключённых концентрационных лагерей — в то время систематически — убивали в газовых камерах, но и в тех случаях, когда гибель людей происходила вследствие болезней, голода, произвола в обращении. Обвиняемый Бруно Д. оказывал этому содействие, стоя на караульной вышке и охранял лагерь — то есть, так сказать, препятствовал бегству заключённых из лагеря.
Ввиду противоправных деяний, которые совершались в лагере, он должен был бы почувствовать себя обязанным найти для себя выход — то есть, к примеру, добиться перевода на фронт. Наказание заменено на условный срок, и это означает, что если в ближайшие два года он не сделает ничего, за что его можно было бы обвинить, то это наказание будет с него снято. В этом случае ему не придётся сидеть в тюрьме.
И это обстоятельство раскритиковали те, кто пережили концлагерь. Один из адвокатов сказал, что это неправильный сигнал, что после таких чудовищных противоправных действий в итоге можно отделаться условным сроком. Суд обосновал этот условный приговор тем, что обвиняемому в то время было от 17 до 18 лет, он был очень молод. Поэтому для него было бы крайне сложной задачей принять вызов в этой ситуации. Сам обвиняемый воспринял приговор суда преимущественно безучастно.
Большое спасибо. С нами был Кристиан Декер из земельного суда Гамбурга.
Дата выхода в эфир 23 июля 2020 года.