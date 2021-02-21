Washington Post: 95-летнего бывшего охранника концлагеря депортировали из США в ФРГ

Проживавший в Теннесси 95-летний бывший охранник концлагеря Фридрих Карл Бергер был депортирован из США в ФРГ решением суда, пишет The Washington Post. Впрочем, пока неясно, предпримут ли немецкие власти какие-либо меры в отношении Бергера: его дело было прекращено в прошлом году из-за недостатка свидетельских показаний.

В минувшую субботу начавший новую жизнь в Теннесси 95-летний бывший охранник немецкого концлагеря был депортирован из США в Германию, пишет The Washington Post. Американские судебные органы установили, что Фридрих Карл Бергер служил охранником в концлагере в Нойенгамме близ Гамбурга. Как отмечает издание, связь Бергера с нацистами удалось установить с помощью информационной карточки, найденной на борту затонувшего в Балтийском море корабля.

Среди узников лагеря были русские, голландцы, поляки, евреи, а также политзаключённые из Франции, Италии и других стран. Зимой 1945-го года заключённых вынуждали жить в «ужасных» условиях и заставляли работать «до полного истощения и гибели», пишет The Washington Post, ссылаясь на информацию из постановления о депортации Бергера.

Как отмечает издание, пока неясно, предпримут ли немецкие власти какие-либо меры в отношении Бергера. Его дело было прекращено в прошлом году ввиду недостатка свидетельств, однако теперь Бергеру могут предъявить новые обвинения.

В 1945 году, когда силы союзников подходили к вспомогательному лагерю, Бергер помогал охранять узников, переводившихся в основной лагерь: за время двухнедельного перехода погибло 70 заключённых, пишет The Washington Post.

После войны Бергер эмигрировал с семьёй в Канаду, а в 1959 году перебрался в США. Сам он заявляет, что работал в лагере по приказу, не имел при себе оружия и пробыл там очень недолгое время. «Спустя 75 лет это абсурд. Я не могу в это поверить. Я не понимаю, как такое может происходить в этой стране. Меня вынуждают покинуть дом», — приводит издание слова Бергера.

Следствие в США установило, что Бергер служил в немецких ВМС и был послан в концлагерь в последние месяцы войны. «Мне было 19 лет. Мне приказали туда отправиться», — заявил Бергер.