FAZ: Маас призвал отказаться от права вето, чтобы «отщепенцы» в ЕС не парализовали внешнюю политику Брюсселя
Евросоюз должен стать более дееспособным во внешней политике, считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его мнению, Европа больше не должна становиться заложницей отщепенцев, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
С точки зрения Мааса, основная линия Германии во внешней политике останется неизменной и после смены правительства в результате выборов, которые должны пройти осенью. В начале ежегодной конференции послов внешнеполитического ведомства Германии, в этом году проходящей в виртуальном формате, Маас подчеркнул, что «четырёхугольнику, состоящему из европейской интеграции, многосторонней ответственности, надёжности в альянсе и международной солидарности ничего не угрожает».
В то же время он настоятельно призвал ввести принцип решения, принимаемого большинством голосов, в том, что касается европейской внешней политики и политики безопасности. Глава МИД Германии заявил, что этот вопрос станет «центральным» в обсуждениях будущего Европы: «Мы больше не можем позволять брать себя в заложники тем, кто парализует европейскую внешнюю политику своим вето». Право вето необходимо упразднить, «даже если это означает, что и мы можем оказаться в меньшинстве».
Также Маас подтвердил, что у многостороннего альянса появился новый шанс благодаря «возвращению Соединённых Штатов к международному сотрудничеству». По его словам, из-за внешнеполитического эгоизма бывшего президента Дональда Трампа на кону оказались «стабильность международного порядка и сохранение некоторых международных организаций». Маас подчеркнул, что немцы и европейцы сопротивлялись этому в «политическом, концептуальном и финансовом» планах, и их действия принесли «первые плоды».
Так, тот факт, что переговоры с Ираном в Вене по поводу возобновления ядерного соглашения «вышли на финишную прямую», по мнению главы внешнеполитического ведомства Германии, «также является результатом европейской настойчивости и надёжности». Кроме того, Германия активно действует в регионе Сахель в Африке. А дипломатическое участие в Ливии, по словам Мааса, «может не только служить образцом для набирающего обороты европейского урегулирования кризисов», но и способствовать более сбалансированному трансатлантическому сотрудничеству.
Более тесное сотрудничество с другими демократическими странами в Латинской Америке, Африке и Азии «не означает никакого нового разделения в мире», подчеркнул верховный дипломат Германии. Речь не идёт о новой холодной войне. Однако демократический лагерь должен обращать внимание и действовать соответственно, «если другие ставят системные вопросы». В качестве примера он привёл «стилизованную под соревнование между системами масочную и прививочную дипломатию», а также «московские гибридные методы вмешательства» и «всё более жёсткую манеру Пекина использовать экономические зависимости для политического повиновения».
Германия и Европа могут преодолеть такое «идеологическое формирование блоков» только «с позиции собственной силы — а не за счёт политической равноудалённости». По мнению Мааса, необходимо проводить «европеизацию» внешней политики, которая, с одной стороны, может предложить больше конкретных сфер для сотрудничества — например, в азиатском пространстве, таким государствам, как Индия и Япония — а, с другой стороны, позволит реагировать на нарушения прав человека такими ясными и чёткими европейскими решениями, как санкции, сообщает Frankfurter Allgemeine.
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