FAZ: Маас призвал отказаться от права вето, чтобы «отщепенцы» в ЕС не парализовали внешнюю политику Брюсселя

Европа больше не должна позволять брать себя в заложники тем, кто парализует европейскую внешнюю политику наложением вето, считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он настоятельно призывает упразднить право вето в том, что касается внешней политики и политики безопасности ЕС, и ввести принцип принятия решений большинством голосов, чтобы сделать Европу более дееспособной и независимой от государств-отщепенцев.

Евросоюз должен стать более дееспособным во внешней политике, считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его мнению, Европа больше не должна становиться заложницей отщепенцев, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

С точки зрения Мааса, основная линия Германии во внешней политике останется неизменной и после смены правительства в результате выборов, которые должны пройти осенью. В начале ежегодной конференции послов внешнеполитического ведомства Германии, в этом году проходящей в виртуальном формате, Маас подчеркнул, что «четырёхугольнику, состоящему из европейской интеграции, многосторонней ответственности, надёжности в альянсе и международной солидарности ничего не угрожает».

В то же время он настоятельно призвал ввести принцип решения, принимаемого большинством голосов, в том, что касается европейской внешней политики и политики безопасности. Глава МИД Германии заявил, что этот вопрос станет «центральным» в обсуждениях будущего Европы: «Мы больше не можем позволять брать себя в заложники тем, кто парализует европейскую внешнюю политику своим вето». Право вето необходимо упразднить, «даже если это означает, что и мы можем оказаться в меньшинстве».

Также Маас подтвердил, что у многостороннего альянса появился новый шанс благодаря «возвращению Соединённых Штатов к международному сотрудничеству». По его словам, из-за внешнеполитического эгоизма бывшего президента Дональда Трампа на кону оказались «стабильность международного порядка и сохранение некоторых международных организаций». Маас подчеркнул, что немцы и европейцы сопротивлялись этому в «политическом, концептуальном и финансовом» планах, и их действия принесли «первые плоды».

Так, тот факт, что переговоры с Ираном в Вене по поводу возобновления ядерного соглашения «вышли на финишную прямую», по мнению главы внешнеполитического ведомства Германии, «также является результатом европейской настойчивости и надёжности». Кроме того, Германия активно действует в регионе Сахель в Африке. А дипломатическое участие в Ливии, по словам Мааса, «может не только служить образцом для набирающего обороты европейского урегулирования кризисов», но и способствовать более сбалансированному трансатлантическому сотрудничеству.

Более тесное сотрудничество с другими демократическими странами в Латинской Америке, Африке и Азии «не означает никакого нового разделения в мире», подчеркнул верховный дипломат Германии. Речь не идёт о новой холодной войне. Однако демократический лагерь должен обращать внимание и действовать соответственно, «если другие ставят системные вопросы». В качестве примера он привёл «стилизованную под соревнование между системами масочную и прививочную дипломатию», а также «московские гибридные методы вмешательства» и «всё более жёсткую манеру Пекина использовать экономические зависимости для политического повиновения».

Германия и Европа могут преодолеть такое «идеологическое формирование блоков» только «с позиции собственной силы — а не за счёт политической равноудалённости». По мнению Мааса, необходимо проводить «европеизацию» внешней политики, которая, с одной стороны, может предложить больше конкретных сфер для сотрудничества — например, в азиатском пространстве, таким государствам, как Индия и Япония — а, с другой стороны, позволит реагировать на нарушения прав человека такими ясными и чёткими европейскими решениями, как санкции, сообщает Frankfurter Allgemeine.