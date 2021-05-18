RND: «серьёзные времена» — Маас призвал к российско-немецкому диалогу
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за активизацию диалога с Россией для преодоления разногласий. «В немецко-российских отношениях настали серьёзные времена, самые серьёзные за последние 30 лет», — заявил во вторник Маас в видеообращении к участникам конференции Германо-российского форума «Потсдамские встречи». Он подчеркнул, что ни одна из проблем «не решится молчанием». «Решения появляются только тогда, когда мы разговариваем друг с другом», — уверен глава внешнеполитического ведомства, сообщает RND.
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