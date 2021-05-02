Der Tagesspiegel: Германия беспомощна перед лицом путинской России

За рефлекторными призывами Берлина к диалогу с Москвой скрывается беспомощность, пишет Der Tagesspiegel. Для немецких политиков Россия главы Кремля Владимира Путина — это непосильный вызов. Своими действиями они только подрывают единую санкционную политику Европы, выставляют себя на посмешище и подрывают к себе доверие, считает автор статьи Клаудия фон Зальцен.

Когда произошёл конфликт между Чехией и Россией из-за взрыва склада во Врбетице в 2014 году, Германия не проявила к нему никакого интереса, пишет Der Tagesspiegel. Политики в Берлине были слишком увлечены «мыльной оперой» о том, кого большая коалиция выберет своим кандидатом в канцлеры, отмечает автор статьи Клаудия фон Зальцен. Только через четыре дня глава ФРГ Ангела Меркель заверила чешского премьера в своей солидарности, не объяснив при этом, что это означало на практике. Другие европейские государства напротив поддержали Прагу и объявили высланных работников российских посольств персонами нон грата.

Зачастую высылка дипломатов из страны — это чисто символическая мера, продолжает издание. И в этой ситуации она была вполне обоснована, ведь на счету российских спецслужб множество нападений на территории ЕС, к, примеру, хакерских атак, в том числе и на бундестаг. «Разве не было бы последовательным в таком случае отправить домой нескольких российских шпионов с дипломатической аккредитацией в московских посольствах в ЕС?» — задаётся вопросом фон Зальцен. Европарламент выступил как раз за такую реакцию, но нерешительность Германии сделала невозможным единый европейских ответ.

И это всего лишь вопрос времени, когда немецкие политики вновь заговорят о «необходимости не обрывать нить диалога» с Кремлём, продолжает издание. В большой коалиции эта фраза уже превратилась в своего рода мантру. При этом на самом деле немецкие власти мало с какой другой страной поддерживают такое же количество контактов на самых разных уровнях, как с Россией. Немецкой политике в отношениях с Москвой не хватает не контактов и каналов для переговоров, а идеи о том, как поступать с Россией, которая ведёт себя всё более авторитарно во внутренней политике и более агрессивно — во внешней. В действительности за рефлекторным призывом Берлина к диалогу скрывается беспомощность, констатирует автор статьи.

Самый яркий этому пример, это та роль посредника, которую Германия играет в украинском конфликте, продолжает фон Зальцен. В 2014 году благодаря переговорам и санкциям Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон смогли остановить наступление российских войск на востоке Украины. Но после этого мирные переговоры «зашли в тупик», а призывы к соблюдению минских договорённостей стали пустыми фразами. Манёврами войск у границ Украины Путин показал, что может в любой момент обострить ситуацию. И от дальнейшего продвижения его остановили скорее не предостережения из Берлина, а чёткие заявления Вашингтона. По-видимому, за кулисами американцы пригрозили Кремлю последствиями, предполагает автор.

В ситуации же с отравлением российского блогера Алексея Навального Германия сначала стала «спасительницей поневоле», ведь в ФРГ его перевезла частная компания. Потом Меркель в непривычно жёсткой для себя манере потребовала от России расследовать произошедшее, но от «Северного потока — 2» немецкие власти так и не смогли отказаться, при чём даже на время. Тем самым Берлин ослабляет единую санкционную политику Европы.

Тем временем немецкие премьер-министры выстраивают отношения с Россией независимо от Берлина. Премьер Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Швезиг создала фонд для спасения проекта «Северный поток — 2». А глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер недавно приезжал с визитом в Москву, а также пригласил Путина в Дрезден, как будто в российско-немецких отношениях ничего не изменилось. При этом помешать ни ведомство канцлера, ни немецкое министерство иностранных дел не могут или не хотят им помешать. Всем этим Германия в лучшем случае выставляет себе на посмешище в Европе, а в худшем — подрывает доверие к своей внешнеполитической надёжности. К тому же коалиция назначила своим кандидатом в канцлеры Армина Лашета, от которого, судя по его прежним заявлениям по поводу Сирии или отравления Скрипалей, не стоит ожидать жёсткости в диалоге с Россией.

Складывается ощущение, что политики в Германии слишком сильно сосредоточены на себе, и «им не по силам такой вызов, как путинская Россия», считает фон Зальцен. При этом в будущем проблема станет только больше. В преддверии осенних выборов в России усилятся репрессии. К тому же целью российских спецслужб могут стать выборы в бундестаг в конце этого года. Пока что ещё не поздно «прочертить красную линию», подготовить целевые финансовые санкции против кремлёвских элит и самых влиятельных олигархов, чтобы дать Путину понять, какую цену он заплатит за дальнейшее обострение конфликта. Но немецкие политики беспомощны перед лицом всё более авторитарной и агрессивной России, заключает фон Зальцен.