Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Россия предложила Германии «водородный союз»

Москва предложила Берлину сотрудничать в производстве так называемого «зелёного» водорода для крупной промышленности, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В Германии к этой идее отнеслись с энтузиазмом, заметив, что у России огромный потенциал в этой сфере. К тому же она зарекомендовала себя как очень надёжный поставщик природного газа, отметил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

Российское правительство предложило Германии сотрудничество в сфере производства «зелёного» водорода, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Развитие новых источников энергии — это возможность для совместной работы российских и немецких учёных, а также компаний, подчеркнул вице-премьер России Александр Новак. Он призвал обе стороны вступить в «технологический диалог», подчеркнув, что Москва открыта для различных форматов.

Водород из ветряной и солнечной энергетики, считается экологичным топливом для промышленности. В то врем как на автомобилях приоритет отдаётся электродвигателям, экологичных решений для грузовых автомобилей, судоходства, а также химической промышленности и металлургии до сих пор нет.

На фоне постепенного выхода из ядерной и угольной энергетики Германия в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет зависеть от природного газа как переходной технологии, подчеркнул министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. «На другом конце находятся возобновляемые источники энергии и зелёный водород, — объяснил он. — И мы могли бы вместе расширять производство этих энергий и применять их в крупной промышленности». По его словам, Россия предлагает для этого прекрасные условия. Альтмайер также напомнил, что Россия — не только очень надёжный поставщик природного газа, но и обладает огромным потенциалом в сфере развития ветряной и солнечной энергетики.

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер призвал всех мировых игроков, включая Россию, Китай, Европу и США, объединиться, при чём не только в борьбе с пандемией коронавируса, но и голодом, бедностью, а также глобальным потеплением. «Климатического поворота мы сможем добиться только вместе», подчеркнул он.

Изначально планировалось провести 13-ю Российско-германскую сырьевую конференцию в Лейпциге, но из-за COVID-19 она была переведена в онлайн-формат. Куратор мероприятия премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал на ней к скорейшему окончанию работ по строительству «Северного потока — 2». «Мы в Германии и в будущем будем зависеть от регулярных поставок газа из России», подчеркнул он.