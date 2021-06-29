Обозреватель Zeit: нельзя отдавать диалог с Москвой в заложники Польше и Прибалтике

Сорвав попытку Меркель и Макрона провести саммит с Москвой, несколько балтийских государств с их исторической травмой, по сути, взяли в заложники остальных членов ЕС, считает обозреватель немецкой газеты Die Zeit Тео Зоммер. В результате чрезвычайно важные переговоры с Кремлём о проблемах Европы были переданы в руки американцам, отмечает автор.

Европейцы не могут полностью предоставить прямой диалог с российским президентом США, считает обозреватель немецкой газеты Die Zeit Тео Зоммер. По его мнению, Германия и Франция должны продолжать работу над налаживанием каналов связи с Москвой.

На прошлой неделе главы правительств ЕС и особенно Восточной Европы отклонили предложение канцлера Ангелы Меркель и президента Эммануэля Макрона последовать примеру президента Джо Байдена и организовать встречу с Россией на высшем уровне. «Тем самым они сделали остальных членов заложниками своей травмы и своих мечтаний, — считает автор статьи. — Чрезвычайно важные переговоры с руководством в Москве о проблемах Европы были в результате предоставлены американцам — недопустимое положение дел».

Противниками диалога с Москвой оказались, в первую очередь, три страны Балтии и Польша — государства, которые только после 1991 года избавились от советской коммунистической диктатуры, пишет Зоммер. С исторической точки зрения их травма понятна. Однако это не должно означать, что они могут полностью владеть всей политикой ЕС в отношении России и парализовать её, отмечает автор статьи.

По его словам, «это граничит с подлостью», когда тех, кто в трудные времена считает классическую дипломатию непременно необходимой, упрекают в том, что в переговорах с их участием будет не хватать стойкости и что они не защитят интересы граничащих с Россией стран.

Как отмечает колумнист Die Zeit, эти обвинения направлены, в первую очередь, в адрес канцлера Германии. При этом правительство в Берлине участвует во всех санкциях, введённых в связи с «аннексией Крыма»*. В вопросе о «Северном потоке — 2» оно позаботилось о том, чтобы Украина осталась страной транзита газа и продолжала получать за это пошлины. Кроме того, бундесвер принимает активное участие в военных кампаниях НАТО, а в Литве сейчас даже руководит размещёнными там международными войсками.

По-видимому, инициатива встречи высокопоставленных европейских представителей с президентом Владимиром Путиным была отклонена, потому что она проходила через голову Совета ЕС. Однако несогласие Польши, Эстонии, Латвии и Литвы носит более глубокий характер. Они затормозили разработанный в Берлине и Париже план, «потому что наши отношения становятся всё хуже и мы видим новые агрессивные действия России», как пояснил президент Литвы Науседа.

Никаких подтверждений этому он не приводил, подчёркивает Тео Зоммер. Детальный анализ при этом показал бы, что его ощущения намного сильнее, чем факты. Высказывания его балтийских коллег также вызывают вопросы. «Я, разумеется, за диалог, но Россия должна заплатить за это», — заявил латвийский премьер-министр. Но о какой цене идёт речь? Один из немецких корреспондентов в Брюсселе объяснил это так: Путин должен изменить свою политику.

Однако тут начинаются мечтания, отмечает немецкий журналист. Ни Путин, ни какой-либо другой российский президент никогда не отдаст Крым. Он был российским с 1783 года. В Крымской войне французов, англичан и турков он стал ядром национальной героической саги. Подвыпивший Никита Хрущёв в 1954 году приписал Крым к бывшей тогда советской республике Украина. В феврале 2014 года кабинет уже независимой Украины проголосовал против изменения договора о базе флота в крымском Севастополе, которая является опорным пунктом для российского флота на юге. Вероятность того, что Россия освободит его, так же мала, как вероятность того, что США уйдут со своей военно-морской базы в Норфолке, Вирджиния. Замораживать из-за этого отношения с Россией означает обречь Запад на морально обусловленное бездействие, что было бы так же ужасно, как с американской блокадой Кубы, которая длится уже на протяжении 60 лет.

Как подчёркивает автор статьи, есть множество проблем, требующих обсуждения, поэтому было бы неправильно исключать Россию из переговорного процесса. Внешняя политика — это, в первую очередь, коммуникация, и сохранять её нужно при любых обстоятельствах. Поэтому Меркель и Макрон поступают верно, когда пытаются наладить линию связи между ЕС и Россией. Они не предают тем самым европейские ценности и интересы: напротив, они придают им вес, подчёркивает обозреватель немецкой газеты Die Zeit.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).