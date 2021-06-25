Меркель: переговоры с Путиным не обязаны быть поощрением

Странам — членам союза нужно бурить толстую доску недоверия друг к другу во внешнеполитических вопросах, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после саммита ЕС. Её огорчает, что некоторые государства не видят необходимости в проведении переговоров с Россией на высшем уровне. Диалог возможен, и он не обязан быть поощрением, передаёт слова главы ФРГ немецкий телеканал Welt.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: К вопросу о том, удивила ли меня та жёсткость, с которой шла дискуссия (о необходимости проведения саммита Россия — ЕС. — ИноТВ). Я понимала, что по этому поводу есть разные оценки. Меня огорчает то, что некоторые совершенно по-другому смотрят на то, стоит ли нам вести переговоры с российским президентом или американскому президенту — с российским президентом, а ведь его с ним разговор не был, если можно так выразиться, поощрением.
Ведь это показывает, что мы не доверяем друг другу настолько, чтобы чётко и самоуверенно выступать в этом вопросе, хотя дискуссия о России была хорошей. И над этим нам нужно работать. Я считаю, что эту толстую доску имеет смысл бурить.
Спору нет, что российский президент — непростой партнёр. На фоне того влияния, гибридного информационного влияния и дезинформации, которые мы наблюдаем, — любой может убедиться в этом на основе отчётов в каждой из стран — членов союза — нельзя рассчитывать, что это будут дружественные переговоры. Но я выступаю за продолжение рабочего диалога. Мне с Эммануэлем Макроном приходится это делать в рамках нормандского формата, иначе мы не добьёмся никакого прогресса. Но для этого нам нужно ещё немного времени. И как я уже сказала, вчерашняя дискуссия прошла хорошо и с пользой.
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