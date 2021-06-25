Bild: министр финансов Германии не в курсе цен на бензин и продукты — у него «приличная зарплата»

Насколько политики далеки от реальности и повседневной жизни обычных людей? Как показали слова Олафа Шольца, они не имеют о ней никакого представления, пишет немецкий таблоид Bild. Министр финансов Германии признался, что не осведомлён о стоимости бензина и продуктов в стране, потому что обладает весьма приличным доходом и не смотрит на цены, когда бывает в магазине, а автомобиль за него водит шофёр — по соображениям безопасности.

Насколько политики оторваны от повседневной жизни? Ясно одно: они не имеют никакого представления о том, как живут обычные люди, пишет немецкий таблоид Bild.

Подтверждение этому стереотипу недавно предоставил кандидат в канцлеры от СДПГ и министр финансов Германии Олаф Шольц: он не знает, какие в стране цены на продукты и бензин, хотя иногда сам ходит за покупками. Недавно Шольц признался: «У меня весьма приличный доход, поэтому я не отношусь к числу людей, которые постоянно внимательно смотрят на цены». Кроме того, на заправках он больше не покупает бензин сам, потому что «по соображениям безопасности» не водит автомобиль сам.

Итак, действительно ли немецкие политики так оторваны от повседневной реальности — и неважно, что даже канцлер нередко сама заглядывает в супермаркет, чтобы приобрести лук, вино и сыр в Берлине или недостающую пачку масла по пути за город?

Политик из Христианско-демократической партии Германии Вольфганг Босбах в беседе с журналистами Bild отметил, что ему известно множество предрассудков и стереотипов о политиках — «и не все они ложны». Но почему так происходит? «Министр или канцлер находятся на службе 24 часа в сутки, они должны быть непрерывно доступны. Они постоянно испытывают на себе внимание общественности, у них есть служебный транспорт, водитель, у некоторых — личная охрана».

Однако разве это повод для неосведомлённости о ценах? И возможно ли, чтобы министр финансов, который притягивает в государственную казну максимальный доход с цен на бензин, не имел представления о том, сколько стоит литр топлива в стране?

Бывший министр обороны Фолькер Рюэ по этому поводу заявил: «Даже из бронированных лимузинов я обращал внимание на большие таблички на заправках с ценами на бензин. Эти цены политик знать должен».

Также Рюэ рассказал изданию, что, занимая министерский пост, сам ходил за покупками на рынок в Гамбурге. «Если ты интересуешься тем, как живут — в кавычках — нормальные люди, не находящиеся в политическом пузыре, то должен интересоваться такими вещами. Нужно самому следить за тем, чтобы не потерять сцепления с жизнью», — подчеркнул бывший министр обороны Германии. Он ездил в бронированных автомобилях с шофёром на протяжении десятилетия и не мог водить машину сам. Это была большая перемена, и впоследствии ему пришлось заново приобретать опыт вождения.

После того как Рюэ оставил свой пост в министерстве, ему пришлось заново учиться многим вещам, даже пользованию смартфоном: «Я постоянно говорил по мобильному телефону. Но всегда подходил кто-то и говорил: «Господин министр, господин министр, телефон!» — и давал мне его, а потом снова забирал». Сходным образом для Рюэ дело обстояло и тогда, когда он в качестве генерального секретаря ХДС вёл для Гельмута Коля предвыборную кампанию, построенную на идее объединения Германии, — только в том случае речь шла о компьютерах. «Мне приходилось звонить моей дочери в США, и она говорила мне, какие кнопки нажимать и куда кликнуть. А теперь у меня полностью цифровой офис, в котором нет бумаги», — пояснил экс-министр обороны.

Бывшему министру по делам семьи Кристине Шрёдер не приходилось пересаживаться на бронированные автомобили, но она, по её словам, тоже жила в совершенно особенных условиях. Журналистам Bild она рассказала: «Тем не менее тогда я водила нашу старшую дочку в детский сад, посещала родительские собрания и всегда успевала поучаствовать в детских занятиях физкультурой. Это помогает сохранить хорошую связь с реальностью».

Терять последнюю не хотел и бывший министр труда Вальтер Ристер. «Свою жизнь в Берлине я организовывал сам и во время пребывания на посту министра». От бронированных лимузинов, в которые его хотела посадить федеральная полиция, он отказался.

Нынешним политикам Ристер советует: «Не нужно брать всё, что предлагается. Министр, который пытается жить нормальной жизнью, во время пребывания в должности менее оторван от реальности, и после у него тоже будет меньше проблем».