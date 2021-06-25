Bloomberg: лидеры стран ЕС отказались от предложения Германии и Франции о встрече с Путиным

Предложение о встрече лидеров стран ЕС с президентом России Владимиром Путиным было исключено из итогового коммюнике саммита в Брюсселе. От идеи отказалось около десятка государств, передаёт Bloomberg. В качестве одного из компромиссов на саммите была предложена встреча с Путиным главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Лидеры стран Евросоюза отказались от идеи переговоров с президентом России Владимиром Путиным, неожиданно предложенной Германией и Францией перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе, сообщает Bloomberg.

Предложение о встрече на высшем уровне было исключено из итогового коммюнике саммита, который завершился в ночь на пятницу, в том числе из-за заявлений ряда стран Восточной Европы о том, что они готовы наложить вето на документ.



Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступившая с инициативой переговоров, лидеры стран ЕС не смогли согласиться, что немедленная встреча необходима.

«Лично я хотела бы какого-то более смелого шага», — отметила Меркель, добавив, что Евросоюз пока будет искать другие форматы и условия для переговоров с Россией, но не на уровне лидеров.

Как напоминает новостное агентство, ещё до начала саммита, несмотря на заявление Меркель о том, что для ЕС недостаточно переговоров Путина с президентом США Джо Байденом, ряд европейских лидеров подвергли идею встречи публичной критике.

В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не станет участвовать в переговорах. Президент Румынии Клаус Йоханнис подчеркнул, что о саммите с Россией говорить слишком рано. А премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отметила, что удивлена тем, что этот вопрос вообще стоит на повестке дня саммита лидеров стран Евросоюза. Против также выступил премьер-министр Латвии Артурс Кариньш, заявивший, что «Кремль понимает лишь политику власти».

Дипломат, знакомый с ходом обсуждения в Брюсселе, сказал, что около десятка государств-членов дали понять, что им не нравится ни сама идея, ни то, что она возникла в последний момент.

Из итогового коммюнике также было исключено положение о сотрудничестве с Москвой в борьбе с организованной преступностью. Это, как пишет Bloomberg, вызвало недоумение у делегаций ряда стран.

Однако, несмотря на отказ от саммита на высшем уровне, лидеры стран ЕС выразили готовность рассмотреть «существующие форматы диалога с Россией». Один из компромиссов, который был предложен на саммите, — встреча с российским лидером главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля.