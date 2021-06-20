DE: «слишком много уступил Путину» — Байдена осудили за неспособность продвигать американские интересы

Бывший сотрудник управления военно-морской разведки США Джон Джордан и советник бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер сочли неутешительными итоги первой зарубежной поездки Джо Байдена в качестве президента США, сообщает Daily Express. По их словам, Баден занял слишком мягкую позицию по отношению к России и союзникам по НАТО, ничего не получив взамен.

Президента США Джо Байдена раскритиковали за неспособность продвигать американские интересы во время переговоров в рамках зарубежных поездок, сообщает Daily Express.

В частности, бывший сотрудник управления военно-морской разведки США Джон Джордан заявил, что Байден «не добился абсолютно ничего» в ходе первого зарубежного турне в качестве американского лидера. Более того, на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве Байден «дал русским то, чего они действительно очень хотели», ничего не получив взамен.

Джордан раскритиковал Байдена за то, что на саммите НАТО, в отличие от бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, нынешний президент не настоял на необходимости союзников США выплачивать справедливую долю в коллективной обороне Европы и соблюдать соглашения, по которым они обязались тратить 2% ВВП на оборону.

Также поводом для недовольства офицера стало ослабление Байденом санкций в отношении российского газопровода «Северного потока — 2».

«Так что если бы целью администрации Байдена было просто пойти и уступить на переговорах слишком много, взамен получив лишь несколько телевизионных выступлений, то это был бы успех, — приводит издание слова Джордана. — Но если содержание имело значение, то это был провал».

С критикой в адрес Байдена по итогам саммита в Женеве также выступил советник бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер.

Так, Гардинер заявил, что недоволен тем, что американский лидер «сосредоточил внимание на сотрудничестве, а не на конфронтации» с Россией, «не упомянув на своей пресс-конференции о перспективах дальнейших санкций против Москвы или о крайне спорном газопроводе «Северный поток — 2».

Как сообщает Daily Express, Гардинер полагает, что именно с позиции «конфронтации» необходимо говорить с Владимиром Путиным, так как президент России в отличие от бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва вовсе не «прагматик».