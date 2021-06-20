Эксперт Project Syndicate объяснил, почему последний саммит G7 был лишь пустой тратой ресурсов
Последний саммит G7 был пустой тратой ресурсов, и если была такая необходимость в его проведении, его следовало бы провести в режиме онлайн, чтобы сэкономить время, затраты на логистику и выбросы от самолетов, считает профессор Колумбийского университета, бывший советник Генсека ООН Джеффри Д. Сакс. Как пишет он в статье для Project Syndicate, в более фундаментальном плане саммиты G7 — это анахронизм, поэтому политическим лидерам надо прекратить затрачивать свою энергию на деятельность, которая не характерна для современной глобальной экономики и ведёт к практически полному разрыву между заявленными целями и средствами для их достижения.
Как продолжает автор материала, когда в 1970-е годы страны G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) начали свои ежегодные встречи на высшем уровне, они всё ещё доминировали в мировой экономике. Но сегодня страны G7 производят всего 31% мирового ВВП. Кроме того, считает Сакс, G7 особенно неактуальна, поскольку её лидеры не выполняют своих обещаний.
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