Эксперт Project Syndicate объяснил, почему последний саммит G7 был лишь пустой тратой ресурсов

Саммиты G7 уже стали анахронизмом, и последняя встреча лидеров «семёрки» показала, что она является лишь пустой тратой ресурсов, уверен профессор Колумбийского университета, бывший советник Генсека ООН Джеффри Д. Сакс. Как пишет он в статье для Project Syndicate, на мероприятии не было абсолютно ничего, что нельзя было бы сделать более дешёвым, простым и рутинным способом с помощью онлайн-конференции.

Последний саммит G7 был пустой тратой ресурсов, и если была такая необходимость в его проведении, его следовало бы провести в режиме онлайн, чтобы сэкономить время, затраты на логистику и выбросы от самолетов, считает профессор Колумбийского университета, бывший советник Генсека ООН Джеффри Д. Сакс. Как пишет он в статье для Project Syndicate, в более фундаментальном плане саммиты G7 — это анахронизм, поэтому политическим лидерам надо прекратить затрачивать свою энергию на деятельность, которая не характерна для современной глобальной экономики и ведёт к практически полному разрыву между заявленными целями и средствами для их достижения.

Как продолжает автор материала, когда в 1970-е годы страны G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) начали свои ежегодные встречи на высшем уровне, они всё ещё доминировали в мировой экономике. Но сегодня страны G7 производят всего 31% мирового ВВП. Кроме того, считает Сакс, G7 особенно неактуальна, поскольку её лидеры не выполняют своих обещаний.

«Им нравится делать символические заявления, а не решать проблемы. Хуже того, они создают видимость решения глобальных проблем, но в действительности они остаются нерешенными. Саммит этого года не стал исключением», — пишет автор статьи.

В качестве примера он приводит ситуацию с коронакризисом. Лидеры G7 поставили цель вакцинировать не менее 60% мирового населения и пообещали непосредственно в течение следующего года распределить 870 миллионов доз вакцины, чего должно быть достаточно для полной иммунизации 435 миллионов человек. Но 60% мирового населения составляет 4,7 миллиарда человек, что примерно в десять раз больше.

Также, отмечает Сакс, ещё одним примером ложных обещаний G7 является изменение климата. На последнем саммите лидеры G7 поддержали цель глобальной декарбонизации к 2050 году и призвали развивающиеся страны сделать то же самое. Однако вместо того, чтобы разработать план финансирования, который позволит развивающимся странам достичь этой цели, они вновь подтвердили финансовые обязательства, первоначально взятые в 2009 году и так и не выполненные по сей день.

Как заключает эксперт, мировые проблемы слишком актуальны, чтобы оставлять их на произвол судьбы и мер, которые являются лишь символом того, что необходимо для достижения заявленных целей. Поэтому мировым лидерам стоит меньше играть на публику и больше заниматься делами.

«Мои рекомендации — меньше личных встреч, больше серьезной домашней работы, чтобы связать средства и цели, больше плановых Zoom-встреч для обсуждения того, что действительно необходимо сделать, и больше полагаться на G20 (плюс АС) как на группу, которая действительно может довести начатое до конца. Для решения любых по-настоящему глобальных проблем нам за столом переговоров нужны Азия, Африка и Латинская Америка», — заключает автор материала.