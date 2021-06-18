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Обозреватель Times: местом борьбы Вашингтона с Москвой должен стать лондонский Сити

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Несмотря на то что прежде мировым лидерам не удавалось убедить российского лидера отказаться от «дестабилизирующего» поведения, повлиять на Владимира Путина можно через лондонский Сити, пишет журналист Том Ньютон Данн в своей статье для The Times. Данн призывает помешать Москве увеличивать госдолг через британские финансовые институты и получать неофициальное финансирование от олигархов, отмывающих в Сити незаконно нажитые средства.
Обозреватель Times: местом борьбы Вашингтона с Москвой должен стать лондонский Сити
Reuters

Президент США Джо Байден, как и четыре его предшественника, а также пять премьер-министров Великобритании, на встрече в Женеве призвал российского коллегу Владимира Путина отказаться от «дестабилизирующего» поведения. Тем не менее, как пишет журналист Том Ньютон Данн в своей статье для The Times, Байден заранее понимал, что, как и все до него, может потерпеть неудачу. 

По мнению Данна, всё дело в том, что Путин убеждён, что «международный хаос» отвечает его стратегическим интересам. «Его стабильность заключается в нашей нестабильности», — заявил на этой неделе бывший заместитель директора MI6 Найджел Инкстер.
 
Эксперты полагают, что есть способ повлиять на Путина, «пока он не зашёл слишком далеко и не разжёг открытую войну, возможно, по ошибке». Данн призывает Байдена «бороться с огнем при помощи огня», а также убедить своих союзников по всему миру присоединиться к борьбе.
 
Местом этой борьбы журналист называет не Москву, и не Вашингтон, а лондонский Сити, где расположены Лондонская фондовая биржа и Банк Англии, и который пользуется популярностью у Кремля. В частности, российское руководство использует британские финансовые институты для увеличения государственного долга путём продажи облигаций.
 
Кроме того, именно здесь российские олигархи «отмывают зачастую незаконно нажитые богатства». По данным Национального агентства по борьбе с преступностью, ежегодно через британские финансовые институты проходит около £100 млрд незаконно нажитых средств, большая часть которых связана с российскими гражданами.
 
То же самое касается и элитной лондонской недвижимости. По подсчётам организации Transparency International, олигархам принадлежат 85 особняков и пентхаусов по всему Лондону на сумму около £1 млрд.
 
Данн утверждает, что Путин полагается на олигархов и их богатство для неофициального финансирования и ему необходимо увеличить российский государственный долг, так как экономика России находится в упадке. Если лишить российского лидера подобных возможностей, он довольно быстро окажется в затруднительном положении.
 
Однако до сих пор никто не пытается помешать подобному способу пополнения российской казны. Дело в том, что сейчас британские банки также слишком много от этого выигрывают, и прекращение подобного бизнеса навредит им и отпугнёт «других мировых деспотов и их приспешников».
 
Все уже изменилось в Вашингтоне, где Байден распорядился ввести жёсткие ограничения против российского госдолга и заморозил активы олигархов в отместку за кибератаку на IT-компанию SolarWinds.
 
В своей статье для The Times Данн задаётся вопросом, получил ли Байден в Корнуолле на полях саммита G7 перед вылетом в Женеву разрешение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пригрозить Путину лишением подобных возможностей. «Возможно, через шесть месяцев мы это узнаем», — пишет журналист.
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Times Великобритания Европа
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