Обозреватель Times: местом борьбы Вашингтона с Москвой должен стать лондонский Сити

Несмотря на то что прежде мировым лидерам не удавалось убедить российского лидера отказаться от «дестабилизирующего» поведения, повлиять на Владимира Путина можно через лондонский Сити, пишет журналист Том Ньютон Данн в своей статье для The Times. Данн призывает помешать Москве увеличивать госдолг через британские финансовые институты и получать неофициальное финансирование от олигархов, отмывающих в Сити незаконно нажитые средства.

Президент США Джо Байден, как и четыре его предшественника, а также пять премьер-министров Великобритании, на встрече в Женеве призвал российского коллегу Владимира Путина отказаться от «дестабилизирующего» поведения. Тем не менее, как пишет журналист Том Ньютон Данн в своей статье для The Times, Байден заранее понимал, что, как и все до него, может потерпеть неудачу.

По мнению Данна, всё дело в том, что Путин убеждён, что «международный хаос» отвечает его стратегическим интересам. «Его стабильность заключается в нашей нестабильности», — заявил на этой неделе бывший заместитель директора MI6 Найджел Инкстер.

Эксперты полагают, что есть способ повлиять на Путина, «пока он не зашёл слишком далеко и не разжёг открытую войну, возможно, по ошибке». Данн призывает Байдена «бороться с огнем при помощи огня», а также убедить своих союзников по всему миру присоединиться к борьбе.

Местом этой борьбы журналист называет не Москву, и не Вашингтон, а лондонский Сити, где расположены Лондонская фондовая биржа и Банк Англии, и который пользуется популярностью у Кремля. В частности, российское руководство использует британские финансовые институты для увеличения государственного долга путём продажи облигаций.

Кроме того, именно здесь российские олигархи «отмывают зачастую незаконно нажитые богатства». По данным Национального агентства по борьбе с преступностью, ежегодно через британские финансовые институты проходит около £100 млрд незаконно нажитых средств, большая часть которых связана с российскими гражданами.

То же самое касается и элитной лондонской недвижимости. По подсчётам организации Transparency International, олигархам принадлежат 85 особняков и пентхаусов по всему Лондону на сумму около £1 млрд.

Данн утверждает, что Путин полагается на олигархов и их богатство для неофициального финансирования и ему необходимо увеличить российский государственный долг, так как экономика России находится в упадке. Если лишить российского лидера подобных возможностей, он довольно быстро окажется в затруднительном положении.

Однако до сих пор никто не пытается помешать подобному способу пополнения российской казны. Дело в том, что сейчас британские банки также слишком много от этого выигрывают, и прекращение подобного бизнеса навредит им и отпугнёт «других мировых деспотов и их приспешников».

Все уже изменилось в Вашингтоне, где Байден распорядился ввести жёсткие ограничения против российского госдолга и заморозил активы олигархов в отместку за кибератаку на IT-компанию SolarWinds.

В своей статье для The Times Данн задаётся вопросом, получил ли Байден в Корнуолле на полях саммита G7 перед вылетом в Женеву разрешение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пригрозить Путину лишением подобных возможностей. «Возможно, через шесть месяцев мы это узнаем», — пишет журналист.