Axios: эксперты подготовили Байдена к «уловкам» экс-офицера КГБ Путина

Джо Байден собрал группу внештатных экспертов, чтобы получить советы о том, как вести себя на встрече с Владимиром Путиным, сообщает Axios со ссылкой на информированные источники. Таким образом американский президент пытается опереться на опыт чиновников, в том числе экс-посла Майкла Макфола, которые «не понаслышке знают о тактике» российского лидера, считает издание.

Джо Байден собрал группу сторонних экспертов по России, в том числе бывших членов администрации Трампа, чтобы они проинструктировали его перед встречей с Владимиром Путиным. Об этом информированные источники сообщили Axios.

По мнению издания, эта сессия, о которой ранее не сообщалось, демонстрирует, насколько хорошо американский президент хочет подготовиться к швейцарскому саммиту. Он пытается опереться на опыт чиновников, «не понаслышке знакомых с тактикой и уловками бывшего полковника КГБ».

Именно эта группа отговорила Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным. Они также посоветовали главе Белого дома пресекать любые попытки российского лидера отодвинуть на второй план приватные переговоры новыми публичными предложениями, отмечает Axios.

Издание напоминает, что после своего первого официального саммита с Путиным в Хельсинки в 2018 году президент Трамп усомнился в оценке своего собственного разведсообщества о «вмешательстве» Москвы в американские выборы. На пресс-конференции он заявил, что не видит причин не доверять своему российскому коллеге.

Позже Фиона Хилл, которая в то время входила в Совет национальной безопасности, признавалась, что хотела симулировать припадок, дабы сорвать пресс-конференцию Путина и Трампа. Она также попала в группу экспертов, консультировавших Байдена, обращает внимание Axios.

Эксперты провели инструктаж с президентом перед его отъездом на саммит G7. Во время

брифинга они в целом согласились с курсом, который следует принять американскому президенту: недвусмысленные заявления, не оставляющие Путину сомнений о позиции Белого дома по различным вопросам — от хакерских атак до прав человека.

На заседание присутствовало около дюжины человек, в том числе два бывших посла США в России Майкл Макфол и Джон Теффт. В нём также участвовали экс-заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер и старший директор СНБ по России Эрик Грин.

Несмотря на то, что в группе были представлены самые разные взгляды на «обращение с Путиным», явных разногласий относительно подхода не было. Некоторые участники высказались за поиск дополнительных возможностей для взаимодействия с Россией, от студенческих обменов до восстановления дипломатических и консульских должностей. Другие настаивали на послании Москве «решительных сигналов при любой возможности».

«Жёсткая риторика — это здорово, — сказал изданию Тим Моррисон, который заменил Хилл в СНБ при Трампе, но не был приглашён на брифинг. — Но без действий или последствий она является довольно-таки опасной, потому что Пекин и Тегеран также наблюдают за происходящим».

«Цель встречи (Байдена и Путина. — ИноТВ) — снизить градус напряжённости», — предположил бывший чиновник Госдепартамента Сэмюэл Чарап. По его мнению, эксперты хотят, чтобы два лидера не сделали каких-либо сенсационных заявлений и не отдались друг от друга ещё больше.