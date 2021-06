Обозреватель Fox News об учениях России в Тихом океане: «политика умиротворения никогда не работает, тем более с Путиным»

Когда Джо Байден отправился на встречу с Владимиром Путиным, Россия начала самые масштабные за всё время после холодной войны учения в Тихом океане — «у территориальных вод США». И тем не менее глава Белого дома всё равно провёл переговоры с российским коллегой, отмечает обозреватель Fox News Кейти Макфарланд. По её мнению, это «беззубый жест» со стороны Байдена, после которого российский флот ещё и отработал уничтожение авианосца «условного» противника неподалёку от Гавайев.

И снова у нас в гостях Кейти Макфарланд, бывший заместитель советника по национальной безопасности. Кейти — автор книги «Революция: Трамп, Вашингтон и мы, народ» (Revolution: Trump, Washington and We the People).

Кейти, давайте обсудим последние новости. Недавно сообщалось, что уже во второй раз за месяц американские F-22 были подняты в воздух, приведены в состояние боевой готовности. Причина — российский флот сейчас проводит самые масштабные военные манёвры со времён холодной войны. Как нам стало известно, Кейти, они отрабатывают уничтожение авианосца. И всё это происходит в 56 километрах от Гавайев. Что вы на это скажете?

КЕЙТИ МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника по национальной безопасности: Это поразительно, учитывая, что только недавно состоялась встреча между (Джо. — ИноТВ) Байденом и (Владимиром. — ИноТВ) Путиным. И в преддверии этого саммита Байден отступился от всех своих рычагов влияния: махнул рукой на газопровод, на русских на границе с Украиной, на все эти хакерские атаки с вымогательством — на всё.

А учения эти начались, когда Байден отправился на встречу. Это самые масштабные манёвры за всё время после холодной войны. И настолько провокационные… Но что делает президент Байден? Всё равно проводит переговоры с Путиным. Какой «беззубый» жест!

Мой совет ему, Дональду Трампу или кому бы то ни было ещё: если кто-то так поступает с США, проводит подобные учения прямо у наших территориальных вод, просто встаёте и уходите. Потому что со стороны русских это был намеренный плевок в лицо. И теперь они перешли к следующему шагу: уничтожают авианосец «условного» противника. Что-то вроде «Большое спасибо за встречу, нам всё очень понравилось». Президент Путин получил внимание международной аудитории, один занял всю сцену и вот что он теперь делает.

Мы поняли вашу позицию. Получается, вы считаете, что попытки мирно взаимодействовать с Путиным не работают?

КЕЙТИ МАКФАРЛАНД: Да никогда! Знаете, во времена холодной войны мы всегда шутили, что оборонная политика некоторых европейских стран заключается в том, чтобы закупить кеды или кроссовки. Почему? Потому что они считают, что когда нагрянет «русский медведь», они так будут убегать быстрее всех и он их не поймает. Сейчас схожее отношение. Политика умиротворения никогда не работает, и уж тем более никогда не работает с Путиным.

Я десятилетиями изучала этого человека, даже дошло до того, что диссертацию его прочитала. Он всегда действует силой и будет продолжать гнуть своё, пока ему не дадут отпор. В Женеве отпор ему никто не дал — он встретил там американского президента, который выглядел уставшим, старым и несколько растерянным. И что делает Путин? Условно уничтожает авианосец.

Дата выхода в эфир 23 июня 2021 года.