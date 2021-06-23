Американский журналист: Байден прочитал Москве мораль о вмешательстве в выборы — и это после всех «цветных революций»

Когда президент США Джо Байден начинает читать Москве лекции о вмешательствах в выборы за рубежом, будто сам Вашингтон не предпринимал попыток смены режима в России, это выдаёт непонимание позиции Кремля, считает американский журналист Макс Блумберг. Кроме того, на главу Белого дома давят его собственные институты, включая журналистский пул, которые хотят от него более воинственной позиции в отношении России.

МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ, журналист, редактор The Grayzone: Я бы хотел отметить один момент. На мой взгляд, Байден не понял точку зрения Москвы на проблему «цветных революций» и планов по подрыву государственной власти, с которыми пришлось столкнуться России. Особенно это касается путинской эпохи, но также и 1990-х годов и всей боли 90-х, которую Россия испытала под управлением Америки.

С тех пор Национальный фонд в поддержку демократии (NED)*, Агентство США по международному развитию (USAID) и ЦРУ разжигали восстания и «цветные революции» в окружающих Россию государствах. Недавно мы слышали, как глава NED, американского правительственного ведомства, которое занимается сменой режимов, Карл Гершман на видео похвастался, что, по сути, он заведует разведывательной сетью внутри российского гражданского общества, целью которой является смена режима.

И когда Байден начинает читать лекции российскому правительству о вмешательствах в выборы за рубежом и ведёт себя так, будто он сам ни в чём не повинен, это выдаёт недостаток понимания в отношении того, что пережила Россия и что во многом стоит за поведением Путина, в особенности в отношении таких людей, как Алексей Навальный.

Конечно, на встрече (с Путиным. — ИноТВ) Байдена ещё и сопровождал вашингтонский журналистский корпус, который вёл себя, как стая шовинистских гиен, и пытался выдавить из Байдена позицию, более воинственную, чем он хотел транслировать. Дело дошло до того, что уже сам Байден дал отпор и сказал: «Извините, что я не хочу развязывать войну с Россией».

Таким образом Байден имеет дело со своими институционными трудностями — точно такими же, с которыми в своё время сталкивался и президент Трамп. Но полагаю, у Байдена больше свободы в переговорах, чем было у Трампа, в отношении которого велось расследование по делу о «сговоре» (с Россией. — ИноТВ).

Дата публикации 23 июня 2021 года.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.